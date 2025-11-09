Italia vs Sudáfrica EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 17

Italia y Sudáfrica van en busca de la siguiente ronda del Mundial sub 17 en el último partido del grupo A que podría definir muchas cosas.

Los italianos llegan como primeros de grupo y ya clasificados con 6 puntos después de ganarle a Catar y a Bolivia, mientras que los africanos si bien llegan en la segunda posición con 4 puntos después de ganarle a Bolivia y empatar con Catar necesitan al menos un punto para asegurarse ese segundo lugar.