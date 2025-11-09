Actualizado:
Dom, 09/11/2025 - 09:04
Italia vs Sudáfrica EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 17
Italia y Sudáfrica se enfrentan por la tercera fecha del Mundial sub 17.
Italia y Sudáfrica van en busca de la siguiente ronda del Mundial sub 17 en el último partido del grupo A que podría definir muchas cosas.
Los italianos llegan como primeros de grupo y ya clasificados con 6 puntos después de ganarle a Catar y a Bolivia, mientras que los africanos si bien llegan en la segunda posición con 4 puntos después de ganarle a Bolivia y empatar con Catar necesitan al menos un punto para asegurarse ese segundo lugar.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Italia y Sudáfrica se jugará hoy 9 de noviembre a partir de las 10:45a.m. hora colombiana y se podrá ver por la señal en vivo de DSports y DGo.
Fuente
Antena 2