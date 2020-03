Iván Angulo fue confirmado como nuevo jugador de Cruzeiro

El extremo ofensivo colombiano de 20 años Iván Darío Angulo Cortés fue confirmado este lunes 16 de marzo como nuevo jugador de Cruzeiro Esporte Clube. El futbolista nacido en Tumaco llega al club de Belo Horizonte en condición de préstamo por un año procedente de Palmeiras de Sao Paulo.

Angulo, que fue comprado por el 'verdao' en 2019 antes de disputar el Mundial sub 20 de Polonia con la Selección Colombia, no debutó con la primera plantilla del equipo dirigido por Vanderlei Luxemburgo, quien no lo tendría en cuenta para 2020 para Brasileirao o la Copa Conmebol Libertadores.

Por la anterior razón, el extremo diestro aceptó la opción de partir a Cruzeiro para integrar el conjunto que era dirigido por Adílson Batista, quien fue despedido del cargo después de haber perdido con Coimbra por el Campeonato Mineiro. Con el club 'celeste', el colombiano jugará además en la segunda división de Brasil y que tendrá como principal objetivo conseguir el ascenso para 2021.

Con Palmeiras fue campeón de la Copa Sub-20 de Brasil el año anterior.

Finalmente, se informó que el salario de Iván Angulo será pagado de manera conjunta entre Cruzeiro y el club de Sao Paulo.