Iván Arboleda sigue soñando con la Selección: “Siempre trabajaré para una oportunidad"

Iván Mauricio Arboleda, arquero de Banfield de Argentina, habló con ’60 Minutos a la Redonda’ de Antena 2 sobre la Selección Colombia, cuando estuvo preseleccionado por José Pékerman para el Mundial de Rusia 2018 y su debut en un amistoso ante Corea del Sur, partido que terminó 2-1 en contra de la ‘Tricolor’.

Precisamente respecto a este encuentro, Arboleda recuerda las críticas que recibió en su momento por los errores que cometió; el guardameta respondió si siente que por dicha actuación no volvió a ser tenido en cuenta en una convocatoria.

"Le agradezco a Pékerman porque para mí ese llamado [preselección para el Mundial de Rusia] fue muy importante porque gracias a eso me di a conocer más en Colombia. En el debut, los que muy poco me conocen, se llevaron la peor imagen mía. Además fue un amistoso, no fue oficial, así que no pienso que haya sido algo que tenga que ver para no estar en la Selección", dijo el ‘cuida palos’.