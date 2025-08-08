Cargando contenido

Iván René Valenciano
Iván René Valenciano, exfutbolista colombiano.
Vie, 08/08/2025 - 12:08

Iván Valenciano contó la verdad sobre su salud y puso fin a los rumores

Valenciano contó detalles sobre su salud en diálogo con Voces del Deporte.

El exfutbolista Iván René Valenciano ha preocupado a todos sus seguidores y amantes del fútbol colombiano, teniendo en cuenta las múltiples versiones que se han generado con respecto a sus problemas de salud.

Este viernes 8 de agosto, en diálogos con Voces del Deporte de Antena 2, Valenciano aclaró los rumores sobre su salud y contó lo que ha vivido.

"He vivido coas difíciles, nunca había vivido situaciones como las que pasé y estoy pasando, pero vamos superando cada día. Son temas de una baja de la hemoglobina. Llegué a la clínica y me desmayé, me tuvieron en cuidados intensivos, me pusieron cinco pintas de sangre", explicó.

"Tras varios exámenes no se encontró nada diferente. Muchos medios han especulado que tengo cáncer y NO ES ASÍ"; agregó.

 

 

Iván René Valenciano aseguró que recién pudo estar vinculado a un servicio médico en Estados Unidos.

Por otro lado, reiteró que no ha sido diagnosticado son cáncer y lo único confirmado hasta el momento es la trombocitosis.

Fuente
Antena 2
