Iván Valenciano contó la verdad sobre su salud y puso fin a los rumores

El exfutbolista Iván René Valenciano ha preocupado a todos sus seguidores y amantes del fútbol colombiano, teniendo en cuenta las múltiples versiones que se han generado con respecto a sus problemas de salud.

Este viernes 8 de agosto, en diálogos con Voces del Deporte de Antena 2, Valenciano aclaró los rumores sobre su salud y contó lo que ha vivido.

"He vivido coas difíciles, nunca había vivido situaciones como las que pasé y estoy pasando, pero vamos superando cada día. Son temas de una baja de la hemoglobina. Llegué a la clínica y me desmayé, me tuvieron en cuidados intensivos, me pusieron cinco pintas de sangre", explicó.

"Tras varios exámenes no se encontró nada diferente. Muchos medios han especulado que tengo cáncer y NO ES ASÍ"; agregó.