Jackson Martínez confesó su deseo de regresar y retirarse en el fútbol colombiano

Aunque las lesiones le impidieron llegar mucho más lejos, Jackson Martínez ha tenido una exitosa carrera que le ha permitido pasar por equipos de Portugal, España y China, además de Colombia, lugar en el que el delantero espera retirarse luego de un largo paso por el fútbol del exterior en el que demostró sus cualidades, aunque también sufrió e hizo sufrir a su familia, quienes, por momentos, no se explicaban cómo el jugador seguía entrenándose y quería regresar a las canchas.

Estas afirmaciones fueron hechas por el atacante colombiano en una entrevista con Independiente Medellín, en la que, además de comentar lo difícil que fue superar su lesión, manifestó su deseo de volver a la institución 'poderosa'. "Me pude recuperar, pero no al cien por ciento. Han sido dos años muy duros, en la primera cirugía había vuelto a entrenar, pero se me había desarrollado otra lesión, después de un mes me hicieron otra cirugía y el doctor que me operó me dijo que podía volver a jugar, pero mi pie izquierdo estaría al 50% de mi capacidad. Fue un trabajo muy difícil, mucha inversión, tiempo, dedicación", arrancó diciendo.

"En estos momentos después de que volví a entrenar, he estado con la situación de que no puedo entrenar todos los días. Yo podría entrenar todos los días pero eso evitaría que llegara al partido. Cuando llegué a Portimonense, el preparador me dijo que hiciéramos un programa para entrenar dos o tres veces por día para recuperar y, aunque en principio le dije que no, después le acepté que me había equivocado. Por eso 2019 fue un año pesado, me costaba dormir y me estaba convirtiendo en una carga para mi esposa. En ese sentido este año ha sido mejor, pero sigo entrenándome dos o tres veces por semana para poder llegar a los partidos", continuó el colombiano.

Para finalizar, Martínez se refirió a la posibilidad de volver a Independiente Medellín para retirar se en el club: "Depende de lo que vean en Medellín que yo puedo aportar, yo no he escondido mi deseo de volver y a mí me encantaría terminar donde empezó todo, pero esto no depende solo el anhelo. Si voy es para competir, para dar lo mejor y por eso esto no quiere decir que ese sea el equipo al que vaya a llegar, si se da estaría feliz en el momento que llegue, si no, Medellín siempre estará en mi corazón".