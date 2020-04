La vuelta a Portugal, luego de un mal paso por China, le permitió a Jackson Martínez retomar la senda goleadora y demostrar que todavía podía jugar al fútbol en un alto nivel, algo que no había podido lograr desde hace dos años a causa de las múltiples lesiones y un problema en su tobillo que lo había alejado de las canchas de fútbol y estuvo cerca de sacarlo definitivamente de los terrenos en los que supo triunfar.

Con 9 goles en 27 partidos, Martínez agradeció la confianza recibida en Portimonense, un club que apostó por él pese a que los problemas físicos lo hacían parecer acabado. Sin embargo, concluida la temporada 2018/19 e iniciada la 2019/20, esas mismas molestias que lo tuvieron a maltraer en China volvieron a aparecer y, aunque el jugador pudo sumar minutos, su rendimiento cayó en un gran bache que apenas le permitió marcar un solo tanto en 18 partidos disputados, hecho que lo ha llevado a analizar su continuidad como profesional.

"Tengo que pensar en mi salud. No puedo me puedo engañar. Sé que no estoy en plenitud de condiciones para rendir como me gustaría rendir. Tengo hasta final de temporada para pensar en lo que debo hacer", sentenció el exIndependiente Medellín y Porto, entre otros, al canal de televisión portugués Sport Tv, dejando en claro que su futuro como profesional es tan incierto como la continuidad del año competitivo.

Y refiriéndose a esa incertidumbre, que actualmente tiene en vilo a los diferentes planteles tanto de la liga de Portugal, como de otras tantas ligas a lo largo de toda Europa, sentenció: "No sé si será posible terminarla. Todos quieren volver al juego, pero antes que nada tenemos que pensar que lo más importante es la salud de las personas".