Jackson Martínez se unió a Bacca y criticó el trabajo de Pékerman en la selección

El delantero colombiano Jackson Martínez fue en una época, uno de los mejores representantes del país a nivel internacional, al ser protagonista todos los fines de semana tras anotar de forma constante que le permitió integrar la Selección Colombia que disputó el Mundial de Brasil 2014.

Martínez vio como su carrera tuvo un importante bajón al sufrir una lesión en el tobillo que no le permitió seguir brillando, aunque aún se mantiene en Europa jugando con el Portimonense de Portugal.

Al margen de su actualidad, el atacante nacido Quibdó lanzó este miércoles 29 de abril duras criticas en contra del trabajo del estratega argentino José Néstor Pékerman en el combinado nacional.

Jackson aseguró que la principal falla fue que el entrenador no le habló con total sinceridad a los jugadores, a quienes en algunos casos les mencionó una cosa, pero terminaba haciendo lo contrario.

"Yo no tengo nada en contra de nadie, ni guardo rencor con el entrenador por que él siempre toma sus decisiones y hay que respetarlas. La falla estuvo en que mencionaba algo a un jugador y después hacía todo lo contrario. Así terminaba perdiendo credibilidad con dos o tres por la falta de no tener integridad de decir las cosas como son. Si no vas a contar con un jugador es mejor decírselo, pero no le hagas creer cosas cuando sabes que no vas a contar con él", dijo el atacante en diálogo con Win Sports.