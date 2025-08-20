James abrió segundo round contra Messi: "Soy libre de decir lo que quiero"

James Rodríguez volvió a reavivar su polémico cruce con Lionel Messi. Lo que comenzó como un cruce de declaraciones tras la final de la Copa América 2024, terminó trasladándose al terreno de juego en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, encendiendo un debate que mezcla orgullo deportivo, liderazgo y la libertad de expresión de los futbolistas.

Desde aquella final continental, James había manifestado su inconformidad con algunas decisiones arbitrales que, a su juicio, habían favorecido a la Selección Argentina. Aunque en su momento esas palabras parecieron perder fuerza con el paso de los meses, quedaron grabadas en la memoria del capitán albiceleste. El recuerdo resurgió en el duelo disputado en el Estadio Monumental, donde los dos referentes coincidieron y las diferencias quedaron expuestas.

El partido por la fecha 16 de las Eliminatorias sudamericanas ofrecía un escenario perfecto para que se viviera un clima de tensión. Colombia sorprendió con un tanto de Luis Díaz y Argentina, pese a jugar con un hombre menos por la expulsión de Enzo Fernández, logró igualar gracias a Thiago Almada. En medio de esa disputa tan intensa, la figura de Messi se acercó a James para reclamarle sus comentarios pasados, generando un diálogo que rápidamente fue captado por las cámaras y multiplicado por los medios internacionales.

En el instante del cruce, James prefirió mantener la calma en el campo, sin entrar en una confrontación abierta. Sin embargo, días más tarde, en entrevistas concedidas a medios mexicanos, el mediocampista del Club León decidió dar una explicación más amplia. El colombiano recalcó que cada jugador es libre de expresar lo que siente y que, aunque sus palabras pudieron no agradar al capitán argentino, forman parte de una visión personal que no desmerece los logros de la selección campeona del mundo.

La respuesta de James generó múltiples reacciones, tanto en la prensa colombiana como en la argentina. Mientras algunos interpretaron su postura como un gesto de firmeza frente a la presión de una figura de la talla de Messi, otros consideraron que el tema debería haberse cerrado en el mismo terreno de juego. Lo cierto es que el volante cafetero dejó claro que no se retracta de su pensamiento, aunque reconoció la grandeza del rival y los méritos conseguidos por la albiceleste en los últimos años.

Este episodio no puede desligarse del contexto emocional en que se produjo. La Selección Colombia atraviesa un momento de gran ilusión, con una generación que mezcla experiencia y juventud, y que pelea por regresar a la élite mundial. En ese camino, James sigue siendo uno de los líderes naturales del vestuario, no solo por su jerarquía técnica, sino también por su voz dentro y fuera del campo. Enfrentarse a Messi, de alguna manera, también significa ratificar su papel de capitán moral de un equipo que quiere volver a brillar.

Por el lado argentino, Messi mantiene la figura de líder absoluto, alguien que no deja pasar por alto las críticas hacia su selección. Acostumbrado a lidiar con la presión mediática desde hace más de 15 años, el diez de la albiceleste defendió a su equipo en un gesto que refleja la unidad y el orgullo de un plantel que viene de conquistar títulos de talla mundial. Su reacción, lejos de ser un simple enojo, se entiende como un recordatorio de que las palabras de rivales no pasan inadvertidas cuando se trata de defender la camiseta.

La polémica, sin embargo, trasciende lo futbolístico. Este cruce ha puesto sobre la mesa el debate acerca de la libertad de expresión de los jugadores y la delgada línea entre opinar y generar susceptibilidades en un entorno tan expuesto como el fútbol internacional. James insistió en que cada deportista tiene derecho a manifestar lo que piensa, aunque ese ejercicio pueda incomodar a otros protagonistas del juego.

De cara al futuro, lo más probable es que este desencuentro vuelva a surgir en los medios cada vez que Colombia y Argentina se enfrenten. La expectativa también radica en saber si Messi decidirá dar una respuesta más contundente o si preferirá mantener el silencio, dejando que los resultados hablen por sí solos. En cualquier caso, el episodio ha sumado un capítulo más a la rivalidad histórica entre dos selecciones que suelen protagonizar partidos cargados de emociones.

En conclusión, lo ocurrido entre James Rodríguez y Lionel Messi refleja la intensidad del fútbol sudamericano y la manera en que las palabras pueden tener tanto impacto como una jugada decisiva dentro de la cancha. Ambos son referentes de sus países y símbolos para millones de aficionados, y aunque los cruces verbales pueden encender polémicas, también recuerdan que detrás de cada estrella hay un ser humano con convicciones, emociones y orgullo. El mensaje de James fue claro: en el fútbol, como en la vida, todos son libres de expresarse.