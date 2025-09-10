Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 09:45
James asume su rol de líder en la Selección: "intento guiarlos para ganar"
James Rodríguez habló de su objetivos tras clasificar al Mundial con la Selección Colombia.
La Selección Colombia tuvo un brillante cierre de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 al golear en condición de visita a Venezuela con marcador de 6-3.
Con la victoria, el equipo nacional se ubicó en la tercera posición del clasificatorio con 28 puntos, mientras que sentenció la eliminación de Venezuela, que no pudo lograr el boleto al repechaje.
Una de las figuras de Colombia durante todo el clasificatorio fue James David Rodríguez, que cumplió con su labor de capitán y líder. Adicionalmente, Rodríguez se destacó por dar siete asistencias durante las 18 jornadas.
James Rodríguez, líder de la Selección Colombia
Al término del partido contra Venezuela, James Rodríguez acompañó a Néstor Lorenzo y a Luis Javier Suárez en la rueda de prensa.
James dejó claro que el equipo nacional "tiene hambre" y además adelantó parte de sus objetivos para el Mundial.
"El grupo tiene hambre. Yo intento guiarlos para poder ganar, que tengan hambre. Todavía falta mucho. Este grupo tiene cosas buenas. En estos nueves meses que faltan podemos soñar con muchas más cosas grandes", afirmó.
Por otro lado, Rodríguez habló de su labor como líder dentro del plantel.
"Como líder y como grande, que ya somo dentro del fútbol estoy feliz por eso, quiero que todos los que hemos hecho historia demos ejemplo a los nuevos. Solo quiero ayudar, se me da fácil jugar. Estoy feliz por el grupo y el equipo que se merece cosas buenas", agregó.
Próximos partidos de la Selección Colombia
Después de terminar la Eliminatoria, la Selección Colombia volverá a la actividad en la fecha FIFA de octubre disputando dos partidos amistosos.
El equipo colombiano jugará el 11 de octubre contra México y el 14 del mismo es se medirá con Canadá, dos de las naciones que organizarán la Copa del Mundo de 2026.
Fuente
Antena 2