James asume su rol de líder en la Selección: "intento guiarlos para ganar"

La Selección Colombia tuvo un brillante cierre de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 al golear en condición de visita a Venezuela con marcador de 6-3.

Con la victoria, el equipo nacional se ubicó en la tercera posición del clasificatorio con 28 puntos, mientras que sentenció la eliminación de Venezuela, que no pudo lograr el boleto al repechaje.

Una de las figuras de Colombia durante todo el clasificatorio fue James David Rodríguez, que cumplió con su labor de capitán y líder. Adicionalmente, Rodríguez se destacó por dar siete asistencias durante las 18 jornadas.



