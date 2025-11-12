James cambiaría de destino y sería compañero de otro colombiano

De México a un nuevo comienzo

El propio presidente del León, Jesús Martínez, confirmó hace pocos días que James no continuará en el club. Su contrato finaliza en diciembre y desde entonces, será agente libre.

En ese contexto, varios equipos han mostrado interés. Desde la MLS, se menciona a Orlando City, donde juegan sus compatriotas Iván Angulo y Luis Muriel y cuyo entrenador, Óscar Pareja, ya ha tenido buena experiencia con futbolistas colombianos. También suenan LA Galaxy, Toronto FC y New York City FC como posibles destinos para el zurdo.

¿James regresa a Brasil?

Sin embargo, una opción más atractiva parece tomar fuerza, volver a Brasil. Según el periodista y especialista en fichajes Emre Konur, Flamengo estaría atento a la situación del jugador y no se descarta un movimiento en las próximas semanas.

“James Rodríguez dejará el Club León al finalizar su contrato en diciembre. Se espera que el astro colombiano fiche por un club de la MLS, con interés de LA Galaxy, Orlando City y Toronto FC. América, Tigres, NYCFC y Flamengo también están monitoreando la situación”, publicó Konur en sus redes.

El gigante carioca, actual colíder del Brasileirao y finalista de la Copa Libertadores ante Palmeiras, atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos bajo la dirección de Filipe Luis. Además, el club cuenta con Jorge Carrascal, compañero de James en la Selección, quien se ha adaptado de gran forma al equipo. Esa conexión podría facilitar un eventual acercamiento.