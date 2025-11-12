Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 15:40
James cambiaría de destino y sería compañero de otro colombiano
El 10 colombiano está en la búsqueda de un nuevo equipo para del inicio de 2026.
James Rodríguez está otra vez en el centro de los rumores. Tras confirmarse su salida del León de México, el mediocampista cucuteño busca nuevo destino y todo apunta a que el 2026, año de Mundial, será clave para definir el tramo final de su carrera.
A sus 34 años, James sigue siendo uno de los nombres más reconocidos del fútbol sudamericano. Libre de lesiones y con el deseo de mantenerse activo para llegar con ritmo al Mundial, el volante colombiano analiza sus opciones con calma, pero las versiones no paran de circular.
De México a un nuevo comienzo
El propio presidente del León, Jesús Martínez, confirmó hace pocos días que James no continuará en el club. Su contrato finaliza en diciembre y desde entonces, será agente libre.
En ese contexto, varios equipos han mostrado interés. Desde la MLS, se menciona a Orlando City, donde juegan sus compatriotas Iván Angulo y Luis Muriel y cuyo entrenador, Óscar Pareja, ya ha tenido buena experiencia con futbolistas colombianos. También suenan LA Galaxy, Toronto FC y New York City FC como posibles destinos para el zurdo.
¿James regresa a Brasil?
Sin embargo, una opción más atractiva parece tomar fuerza, volver a Brasil. Según el periodista y especialista en fichajes Emre Konur, Flamengo estaría atento a la situación del jugador y no se descarta un movimiento en las próximas semanas.
“James Rodríguez dejará el Club León al finalizar su contrato en diciembre. Se espera que el astro colombiano fiche por un club de la MLS, con interés de LA Galaxy, Orlando City y Toronto FC. América, Tigres, NYCFC y Flamengo también están monitoreando la situación”, publicó Konur en sus redes.
El gigante carioca, actual colíder del Brasileirao y finalista de la Copa Libertadores ante Palmeiras, atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos bajo la dirección de Filipe Luis. Además, el club cuenta con Jorge Carrascal, compañero de James en la Selección, quien se ha adaptado de gran forma al equipo. Esa conexión podría facilitar un eventual acercamiento.
La historia se repite
No es la primera vez que James suena para Flamengo. En 2023 ya hubo contactos informales, aunque el jugador terminó eligiendo la Liga MX. Hoy, con más experiencia y menos presión mediática, el panorama parece distinto.
Mientras tanto, su entorno mantiene silencio. El objetivo principal de James es encontrar un club competitivo donde tenga minutos y pueda prepararse al máximo para el Mundial de 2026, su gran obsesión. Por ahora, no hay nada cerrado, pero el mercado apenas comienza y como ya es costumbre, su nombre seguirá apareciendo en los radares de medio mundo.
¿Será Brasil el lugar del renacer de James? Las próximas semanas podrían dar una pista más clara… aunque, con él, todo puede pasar.
Fuente
Antena 2