James comparó la relación entre Ancelotti y él, con el caso de Messi y Agüero

La noticia sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona dio la vuelta al mundo por los éxitos y logros que han conseguido ambas partes a lo largo de estos 20 años. Por tal razón, James Rodríguez ha sido uno de los que se ha atrevido a dar su punto de vista sobre este hecho. A través de su canal de Twitch, el cucuteño se refirió sobre el incómodo momento que ha pasado Sergio el ‘Kun’ Agüero, pues se había dicho que llegaba al Barcelona para jugar con Messi.

“El ‘Kün’ se fue para el Barcelona y ahora Messi se va, que era el panita, el parcero. Así es el fútbol”, fueron las palabras de James. Asimismo, en medio del humor, hizo la comparación de su caso con el estratega Carlo Ancelotti: “Yo vine para el Everton porque estaba Carlo y ahora él se fue” para el Real Madrid, donde conoció al colombiano.

“El fútbol cambió mucho, la salida Messi de Barcelona lo ratifica. Quién se iba a imaginar que Messi se iría del Barca o que (Sergio) Ramos se fuera del Real Madrid”. Existe la posibilidad de que el argentino llegue al PSG donde están sus compañeros Ángel Di María, Leandro Paredes, Mauro Icardi y Neymar, por lo que James con humor manifestó que si Messi se va al cuadro parisino les deberían darle la Champions League, pues, desde su visión, “esos manes tienen mucho combo”.

Por otra parte, James habló sobre su futuro que se encuentra en el limbo, ya que Rafa Benítez le dijo que no iba a contar con él en el Everton y al parecer el Milan le habría cerrado la puerta, por lo que el colombiano no sabe lo que sucederá: “No sé a qué equipo pueda ir, no sé si me voy a quedar acá. El fútbol cambia mucho y en cuestión de horas todo puede cambiar. Yo me estoy entrenando y estoy esperando aseguró”.

Hay que recordar que James sigue estando en la órbita de diferentes equipos. Uno de ellos es el Porto que no vería con malos ojos el regreso del colombiano, club con el que logró varios títulos y tuvo la oportunidad de mostrar el potencial que lo lanzó a las grandes ligas de Europa.