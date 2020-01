James, convocado en Real Madrid para el derbi con Atlético

El volante colombiano James David Rodríguez Rubio recibe un nuevo voto de confianza por parte del entrenador de Real Madrid Zinedine Zidane para integrar la convocatoria de 19 jugadores que tendrá disponibles el estratega francés en el duelo ante Atlético de Madrid este sábado 1 de febrero por la fecha 22 de la Liga de España.

Rodríguez fue titular el pasado miércoles 29 de enero en la victoria 4-0 del cuadro 'merengue' sobre Real Zaragoza en los octavos de final de la Copa del Rey en donde cumplió una buena presentación que le permitió ser considerado por Zidane para el derbi.

Si bien no se espera que el colombiano sea titular ya que también fueron convocados los volantes Toni Kroos, Luka Modrić Federico Valverde e Isco Alarcón, se aguarda que esté en el banco de suplentes y pueda sumar algunos minutos.

Entre los jugadores reservados sorprendió la no presencia del belga Eden Hazard, quien a pesar de ya se recuperó de una molestia física y se entrenó en los últimos días a la par de sus compañeros, no estará disponible después de que Zidane manifestara que no lo arriesgará.

Estos son los convocados en Real Madrid para enfrentar a Atlético de Madrid:

Porteros: Thibaut Courtois, Alphonse Aréola y Diego Altube Suárez.

Defensas: Dani Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo y Ferland Mendy.

Volantes: Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, James Rodríguez, Isco.

Delantero: Benzema, Lucas Vásquez, Jovic y Vinicius Jr.