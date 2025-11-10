Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 14:33
James cumplió su ciclo, del estadio directamente al aeropuerto
El colombiano puso fin a su etapa en México tras el cierre del 2025.
La historia de James Rodríguez en el Club León llegó a su final. Tras la derrota 1-2 ante Puebla en la última jornada del Apertura 2025, el volante colombiano abandonó el Estadio León y, según reportes de Territorio Esmeralda, se dirigió directamente al aeropuerto para dejar territorio mexicano.
El mediocampista disputó su último partido con los esmeraldas el sábado, encuentro en el que dio una asistencia en el primer gol de su equipo. James salió de cambio sobre el minuto 83 y fue despedido entre una gran ovación por parte de la afición, que reconoció su entrega en los meses que vistió la camiseta del club.
León, un semestre para el olvido
El cierre del torneo no fue el esperado para León, que llegó sin posibilidades de clasificar al Play-In en la Liga MX tras haber sido eliminado por América la semana anterior. En el balance general, el equipo no logró los objetivos trazados: fueron eliminados en Cuartos de Final en el torneo anterior, no disputaron el Mundial de Clubes y en este semestre se quedaron fuera de la lucha por el título.
James, que llegó como refuerzo estrella, apenas pudo brillar en algunos tramos del torneo y registró dos asistencias en el campeonato. Pese a ello, mostró compromiso y jerarquía cada vez que estuvo en el campo.
Incertidumbre sobre su futuro
Con su salida confirmada de León, ahora la gran incógnita pasa por conocer el nuevo destino del colombiano. Se espera que en los próximos días se definan las opciones que maneja su entorno para 2026, ya sea en el fútbol americano o en otro mercado internacional.
Por ahora, James se despide de México tras una etapa corta, pero que le permitió volver a tener continuidad y ritmo de competencia.
Fuente
Antena 2