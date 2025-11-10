James cumplió su ciclo, del estadio directamente al aeropuerto

La historia de James Rodríguez en el Club León llegó a su final. Tras la derrota 1-2 ante Puebla en la última jornada del Apertura 2025, el volante colombiano abandonó el Estadio León y, según reportes de Territorio Esmeralda, se dirigió directamente al aeropuerto para dejar territorio mexicano.

El mediocampista disputó su último partido con los esmeraldas el sábado, encuentro en el que dio una asistencia en el primer gol de su equipo. James salió de cambio sobre el minuto 83 y fue despedido entre una gran ovación por parte de la afición, que reconoció su entrega en los meses que vistió la camiseta del club.