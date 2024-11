"James debe hacer el esfuercito": consejo de Carlos Antonio Vélez al 10 de Colombia

El futbolista colombiano James David Rodríguez volvió a ser protagonista de grandes polémicas, después de que se diera a conocer desde España que no jugaría como titular en Rayo Vallecano y además tendría en sus planes buscar nuevo equipo en el mercado de invierno.

Desde que llegó a Rayo Vallecano, James solo ha disputado 123 minutos, teniendo en cuenta que ha sido habitual alternativa. El colombiano ha participado de cinco partidos de los cuales fue titular en uno.

La situación del mediocampista sería cada vez más complicada, ya que su llegada al conjunto de Vallecas se habría registrado sin ser pedido por el director técnico Iñigo Pérez, que en su estilo de juego no tiene al colombiano como prioridad.

Ante este panorama, desde 'El Chiringuito' se informó que James no será titular en Rayo en lo que resta del año y además pretende buscar equipo en el periodo de fichajes de invierno.

Consejo de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez

Este jueves 7 de noviembre, en analista Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación de James Rodríguez en Rayo Vallecano.

Vélez describió que la intensidad con la que juega el equipo de Vallecas no va acorde al estilo de juego del colombiano.

"Rayo Vallecano vive de unos elementos que son simples, intensidad, recuperación tras pérdida y transiciones con contraataques. Él (James) no puede hacer eso que sí hacen otros jugadores con menor condición técnica", afirmó.

El analista también dio a conocer los dos motivos por los que cree que James se quedará en Rayo Vallecano.

"Esto seguro que James se va a quedar. Primero, no puede cometer el error de decirle al mundo que no cumple con los contratos y que cuando estira trompa se va. Y segundo, no hay ninguna oferta y él lo sabe", explicó.

Finalmente, Carlos Antonio le dio un consejo a James de lo que debería hacer en los próximos meses.

"Lo que tiene que hacer James es el esfuercito. En la Selección sí juega por que no hay el mismo nivel de intensidad que en Europa. Acá se juega lento y en intensidad media, en Europa la intensidad es alta", puntualizó.