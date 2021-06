"James debe ser respetado": Quintero pide no crear "caos" en la Selección Colombia

La desconvocatoria de James Rodríguez de la Selección Colombia para la doble fecha de Eliminatoria generó polémica en el país debido a las diversas versiones que hay en torno a su lesión y en estado en el que está de su recuperación. Al respecto, el también futbolista Juan Fernando Quintero pidió respetar tanto a James como al entrenador Reinaldo Rueda.

Quintero también exigió dejar de dividir a la Selección Colombia y al mismo tiempo expresó su respaldo al cuerpo técnico del equipo nacional.

"James siempre quiere estar en la selección, seguramente el cuerpo técnico lo quiere tener bien. James se expresó. Ellos lo hablaron y tomaron la decisión enfocándose en la salud de James y de la selección. En el 2015 me pasó algo particular que no pude jugar la Copa América de Chile por días y no pude estar. Me sentí frustrado, pero hace parte de la vida", afirmó el volante del Shenzhen F. C de China en diálogo con Semana.

Juan Fernando también reveló que tuvo una charla con James y aunque no dio a conocer de qué hablaron, sí reiteró que a Rodríguez no se le respeta y se le crítica muy duro.

"Lo hablé con mi amigo y sé que es frustrante pero es una persona muy fuerte mentalmente y seguramente va a volver a la selección muy fuerte y dará lo que normalmente da, es un líder, en este momento se va a recuperar y va a volver con más ganas. Siempre somos duros . Yo con James de lo que menos habló es de fútbol. El respeto que le tengo es mucho, ha logrado todo, ha quedado campeón donde ha ido, debe ser respetado, parece que se les olvida que nos ha dado alegría a mucha gente, como persona voy a muerte con él. Sé de la persona que es y lo que implica como amistad que es más importante, al final el fútbol pasa.

Por otro lado, Quintero manifestó su respaldo a Reinaldo Rueda y al cuerpo técnico de la Selección Colombia.

"Me encanta el cuerpo técnico y voy a muerte con el profe y todos los jugadores. No estamos para crear noticias, que James ni Reinaldo. Estamos hablando y creando un caos donde no lo debe haber. James hace parte de la historia de la Selección, Reinaldo también, todos también. Vamos a respetar, todos los jugadores han sido sumisos en muchas situaciones. Hay veces que se pasan y tenemos que respetar. Las decisiones que tomamos incluyen en personas que están detrás de nosotros. James y Reinaldo son fuertes pero hay familiares que sufren por que hay gente que desmeritan que lo que han hecho a toda hora estamos dividiendo", puntualizó.