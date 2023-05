James descarta a Brasil, a la MLS y confirma dónde quiere jugar: “me siento bien físicamente"

James Rodríguez sigue siendo noticia tras las declaraciones de las últimas horas. El colombiano dio una entrevista a 'Noticias RCN' y allí hizo referencia a varios temas sobre su actualidad y lo que viene para su futuro.

Tras su paso por el Olympiakos uno de los temas más cuestionados es cuál será el siguiente paso del volante en su carrera profesional. El cucuteño señaló que su intención es mantenerse en el fútbol de élite de cara a la próxima temporada.

El jugador de la Selección Colombia señaló que tiene la idea de continuar en Europa. Para James, aunque habría ofertas de ligas como el Brasileirao y la MLS, sus planes pasan por permanecer en el viejo continente.

"Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más, porque tengo talento y calidad; me encanta trabajar, soy un profesional, así mucho duden, pero no importa lo que diga de sobre mí, yo sé lo que soy", dijo inicialmente James sobre el tema.

Para el mediocampista, la posibilidad de recibir una oferta en Europa está abierta: "Creo que va a salir algo bueno, en Europa la temporada está acabado, el mercado está parado y los equipos todavía no han planificado la siguiente temporada, entonces yo creo que se empezará a mover en junio o julio y ahí se podrá ver quién quiere al 10".

Por ahora, todo apunta a que el futuro del 'diez' estaría ligado a suelo europeo. En las últimas semanas, se ha mencionado que el ex Real Madrid tendría opciones en diferentes equipos de la Premier League y la Ligue 1.