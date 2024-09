James destapó el cruel momento que vivió después de la Copa América

James Rodríguez tiene claro que su llegada al Rayo Vallecano es una oportunidad para reivindicarse con el fútbol, por eso en las últimas horas dejó claro lo que piensa con respecto a lo que han sido sus últimos meses.

En declaraciones al canal oficial del equipo español, lo primero que dijo el colombiano fue que se sentía tranquilo con su regreso a territorio europeo: "Todos sabes que es una liga que me encanta mucho. He jugado bien y eso fue un motivo para yo volver. Siento que el club quieres hacer cosas buenas, por lo que espero que pueda ser un buen año".

"Muy buena. Es una afición que aprieta mucho, que apoya mucho. En casa tenemos que ser fuertes y poder ganar todos los partidos y lo que se juegue", añadió dando su opinión delos hinchas del Rayo.

Y después no se guardó nada. Inició aclarando cómo se dio su llegada a este equipo, la cual no fue sencilla y puso en aprietos su futuro después de jugar la Copa América: "El presidente me contactó y pude hablar con él. Fue en un par de días, como 15 o 20. No fue fácil y al final se dio, por lo que estoy muy feliz de estar aquí".

"Mi objetivo es poder jugar bien, ayudar a mis compañeros para que puedan hacer un gran fútbol. Yo soy una persona que le encanta ganar", dijo Rodríguez.

Por su parte, fue más sincero aún cuando reveló cuál había sido el peor momento de su carrera: "Fue haber quedado afuera de la Copa del Mundial pasado. Como todo jugador, soñamos con jugar un Mundial y quedar por fuera fue frustrante".

Y finalmente, pero no menos importante, confesó cómo está actualmente la 'tricolor' en su perspectiva: "Estamos bien, pasando por una buena fase. Estamos haciendo las cosas bien, como selección estamos creciendo bien y desde hace un tiempo tenemos un buen nivel".