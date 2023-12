James dio detalles sobre las posibilidades que tuvo para llegar al Manchester City y PSG

James Rodríguez es uno de los jugadores más polémicos del fútbol colombiano. El cucuteño ha hecho una carrera en varios de los clubes más importantes del mundo y ahora se alista para lo que podría ser una nueva etapa fuera de Sao Paulo.

Los rumores sobre su salida del conjunto paulista han avivado varios recuerdos sobre el andar profesional del jugador surgido en Banfield. Sin embargo, en las últimas horas, el colombiano reveló un detalle poco conocido de su llegada al Real Madrid.

Tras haber firmado una gran campaña en el Mundial 2014, el futbolista cafetero era deseo de varios de los mejores clubes de Europa. Durante una transmisión en su cuenta de Twitch. James reveló que mtuvo chances de firmar con PSG o Manchester City.

Lea también: James: cuándo termina contrato con Sao Paulo y en qué equipos del FPC le gustaría jugar

“A mí me querían el París y el City, pero quería gloria, quería el Real Madrid. Como el Real Madrid no hay nada. Llegó la del City, la del Madrid y la del París juntas. Los otros dos equipos ofrecían un contrato más alto y al final el que me convenció fue el presidente”, dijo James durante la transmisión de la red social

Sin embargo, el volante apuntó que la clave para tomar la decisión fue el presidente del club merengue, Florentino Pérez: “Me dijo: ‘¿Qué quieres, pasta (plata) o gloria?’. Y yo le dije: ‘No, yo quiero gloria, presidente’. ‘Bueno, pues está hecho’, me dijo”.

Finalmente, el jugador destacó que su paso por el Madrid fue más exitoso de lo pensado: “En las tres temporadas que estuve hice 40 goles y 42 pases (asistencias). En la primera hice 17 goles y 18 pases. Para ser un volante... aparte que yo tenía tres manes que metían de a cuarenta goles cada uno y me dejaban un gol. Eran (Gareth) Bale, Karim (Benzema) y Cristiano (Ronaldo) que metía 65 goles por año”.

Le puede interesar: Colombia ya conoce sus posibles rivales para la Copa América 2024: así quedaron los bombos

Por ahora, James ha demostrado que tuvo muchas opciones para estar en los mejores clubes del mundo. El capitán de la Selección Colombia se alista para lo que será el año 2024.