James en problemas para salir al extranjero: club le pone condiciones

A lo largo de estas últimas semanas, el nombre de James Rodríguez ha tomado mucho protagonismo en clubes europeos que desean tener los servicios del colombiano. El mediocentro tuvo una estelar participación en la Copa América 2024 con el combinado subcampeón, siendo figura en la mayoría de las fases en el certamen.

Por sus seis asistencias y su gol, Atlético de Madrid estaba dispuesto a poner 5 millones de euros para ficharlo. Justamente, su precio subió a ese valor, de acuerdo con Transfermarkt. De España también sonó el Villarreal como un posible destino para el colombiano.

Pero, no solo es España quien anhela a James Rodríguez. El FC Porto lo tenía en mente. Sin embargo, cuentan con un problema y es el tema financiero que impide que James vuelva al club que lo potencializó en Europa. Posteriormente, fue la Lazio de Italia que dijeron que podía ser una posibilidad.

Angelo Fabiani, director deportivo de la Lazio señaló que, “¿James Rodríguez? Ya veremos, mientras tanto tenemos que pensar en las salidas ahora mismo”. Tanto el Porto como el cuadro italiano poseen el mismo problema con la necesidad de vender futbolistas para solventar temas económicos. Pero los romanos no solo tienen este problema para su fichaje.

LAS TRES CONDICIONES QUE LE PONE LAZIO A JAMES RODRÍGUEZ

Sin duda alguna, y a diferencia del precio que tuvo James Rodríguez desde que llegó al Real Madrid, ahora está valorizado en cinco millones, es una cifra sencilla para cualquier club europeo. Su salario es el principal problema. Lazio está concentrado en vender, y Corriere dello Sport sentenció que hoy por hoy no hay confirmación del club por James y es una hipótesis poco realista.

Sumado a ello, las condiciones son, su estado físico, que deberá mejorarlo, la situación contractual y su salario. Claudio Lotito, presidente de la Lazio afirmó que la necesidad en el mercado es poder conseguir un jugador que pueda potenciar el club.

James Rodríguez pediría dos o tres años de contrato, pero la Lazio no lo ve tan viable, justamente, por las otras dos condiciones. El físico debe mejorar considerablemente para que el colombiano pueda ser de la partida y disputar 90 minutos con regularidad. En la Copa América era uno de los principales cambios de Néstor Lorenzo.

Lazio no quiere cometer errores en el fichaje de un volante ofensivo, prioridad para el director técnico. Por esta razón, no busca jugadores que no puedan rendir físicamente, ni tampoco un jugador tan costoso. El salario es el tercer tema, pues el Porto lo descartó por esto, y los italianos no quieren hacer nada descabellado poniendo en riesgo la situación financiera.