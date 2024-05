James encendió todo con polémico video: "listo para esta nueva etapa"

James Rodríguez no ha dejado de ser noticia en los últimos días y ahora encendió las redes sociales después de publicar un video con un mensaje que desató muchas dudas respecto a lo que pasará con su futuro.

"Finalmente, es el momento de contarles esta noticia. Algo en lo que he estado pensando como contarle. Fue un trabajo de dos años, no ha sido un camino fácil, pero me encuentro listo para iniciar esta nueva etapa", fue lo que dijo James en su publicación y no dio más detalles al respecto.

Este video se dio a conocer justo en el momento en el que hay muchos rumores sobre la posible salida de Rodríguez del São Paulo, pues el técnico de este equipo ya no lo tiene en cuenta para los partidos.

Al respecto de lo que pasará no se conocen más cosas, pero lo único que sí es cierto es que el anuncio oficial del que tanto habla James se dará precisamente este miércoles 15 de mayo del 2024.

Desde un cambio de equipo hasta una marca de ropa, son las especulaciones respecto a la noticia que dará el jugador colombiano, quien además se prepara para ir a la Copa América con la selección Colombia.

Así las cosas, solo queda esperar hasta este 15 de mayo para aclarar las dudas con respecto al reciente video publicado por este futbolista, quien poco a poco va perdiendo protagonismo en el fútbol internacional.