James está con "ganas y muchos sueños" para iniciar la temporada, pero no sabe donde

El volante colombiano James David Rodríguez volvió a realizar una de sus habituales transmisiones a través de la plataforma Twitch y como ha sido constante, sus declaraciones generan miles de reacciones en sus seguidores.

En esta oportunidad, Rodríguez fue polémico al señalar que no sabía contra que equipo va a jugar Everton en la segunda fecha de la Premier League. Por otro lado, el mediocampista también aseguró que se siente motivado y con ganas de cumplir con una buena temporada, aunque no tiene claro en dónde jugará.

"Bien he estado entrenando en cada. He estado aislado, pero bien. Me siento muy bien para empezar la nueva temporada con muchas ganas y muchos sueños esperando a ver qué pasa. En donde sea debo hacer las cosas bien. Esta temporada debe ser buena y tengo fe de que será así", afirmó.

Actualmente, el colombiano cumplo con algunos días de aislamiento al tener contacto estrecho con una persona que resultó contagiada de coronavirus. Igualmente, el volante indicó que espera retomar los entrenamientos a partir del próximo lunes.

James evitó hablar sobre la Selección Colombia y manifestó que no sabe si será llamado para la triple fecha de la Eliminatoria de septiembre.

"Para las Eliminatorias no sé. Es un tema que no se puede tocar ahora, pero no sé, la verdad", dijo.

Finalmente, Rodríguez fue contundente al indicar que Colombia no tiene excusa para no ir al Mundial de Catar.

"Esperemos que Colombia vaya a Catar. Es el sueño de todo un país. Colombia tiene siempre que ir. Con el talento que hay debe ir a todas las Copas del Mundo. No hay excusa. Debe ir y siempre competir.