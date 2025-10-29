¿James jugaría en Sudamérica? El inesperado club que se lanzaría a ficharlo

Mucho se ha hablado del futuro de James David Rodríguez Rubio con lo que puede pasar con su futuro a partir de diciembre de 2025. El colombiano tiene contrato con el Club León hasta dicho mes, pero, por ahora, no hay ninguna intención ni del volante ni de la institución por renovarle su respectivo contrato por seis meses o por un año.

Los objetivos no se cumplieron, pues lo trajeron para ser campeón y en sus primeros seis meses quedaron eliminados en la Liguilla y ahora, no están ni cerca de clasificar a las fases finales con dos partidos restantes ante América en condición de visitante y de local frente a Puebla.

Con este panorama, ya se habla del interés del Real Oviedo de España que puede ser un camino ideal, dado que el elenco ibérico pertenece al mismo Grupo Pachuca de los mismos dueños del León. También podría quedarse en la Liga MX con intereses de América y de Tigres que confirmaron en Fox Sports.

No solo sería España y la Liga MX. La MLS con Chicago Fire, Orlando City y New York City están siguiendo los pasos del volante colombiano. Así las cosas, México y Estados Unidos pueden ser destinos ideales, especialmente por el año mundialista en dichas naciones. Pero, en últimas horas, apareció un nuevo interesado desde Sudamérica que impresionó bastante.

JAMES RODRÍGUEZ ESTARÍA EN EL RADAR DE UN CLUB PERUANO

Sudamérica puede ser un buen lugar para James Rodríguez. La Liga BetPlay podría ser un destino, dado que Junior estuvo cerca de lograr su contratación. Sin embargo, desde Perú afirman que el jugador ex Real Madrid sería el fichaje bomba de Alianza Lima.

En ese sentido, James Rodríguez podría volver a jugar la Copa Libertadores en un equipo que nadie tenía en la órbita. La información llega desde suelo peruano con el periodista Omar Oré, mejor conocido como Mr. Bombazo que mantuvo en su cuenta de X que, “Bombazo JAMES RODRÍGUEZ ENTRA EN EL RADAR DE Alianza Lima. No seguirá en México y podría sumarse a Los Íntimos de La Victoria”.

De lo anterior, lo único que está asegurado y replicado por periodistas mexicanos es que no continuará dentro de la institución mexicana a partir del 2026. En Alianza Lima seguramente sería titular en todos los partidos y tendría más chances de ser campeón que era el objetivo del León.

Alianza Lima en estos momentos está en la segunda posición. Los aliancistas siempre pelean por quedarse con el título y puede ser una buena opción, aunque parece muy impensada por temas económicos. Es difícil que un elenco peruano tenga el capital económico igual o similar al de la MLS y la Liga MX.

Otros rumores afirman que en Sudamérica hay otro club que lo quiere. Se trata de Liga de Quito que está en las semifinales de la Copa Libertadores a nada de jugar la final. Este podría ser un buen lugar, dado que es un país dolarizado donde seguramente ganará muy bien en lo económico y que pueden tener más posibilidades de ficharlo que un conjunto peruano.

Liga de Quito podría pelear con los clubes de la MLS y de la Liga MX. No obstante, James Rodríguez suena más para recalar en conjuntos mexicanos y estadounidenses, que, seguramente será la prioridad para el colombiano si no se cumple lo del Real Oviedo.