Mar, 16/09/2025 - 10:00
James listo para cambiar de equipo en 2026: salida de León se calienta
El capitán de la Selección Colombia ha perdido protagonismo en el club esmeralda.
James Rodríguez ha vuelto a ser una de las noticias en León. El volante colombiano, capitán de la Selección, parece tener todo listo para abandonar al equipo fiero, club al que llegó como uno de los grandes refuerzos de la Liga MX.
Sin embargo, la continuidad del cucuteño se ha vuelto cada vez más incierta y ya se habla de propuestas concretas que podrían marcar su salida en el próximo mercado. Las fuentes consultadas dentro del entorno esmeralda confirman que León ha recibido los primeros acercamientos por el fichaje del mediocampista.
James Rodríguez y las dos opciones para cambiar de equipo en México
Entre los clubes que han manifestado interés aparecen Monterrey y Pachuca, dos instituciones con proyectos ambiciosos que buscan reforzarse con figuras de peso para la temporada 2026. Ambos equipos ven en James una oportunidad para sumar experiencia y calidad en el medio campo, además de atraer afición y fortalecer su imagen internacional.
James ha tenido un paso con una mezcla de destellos de talento y dificultades para consolidarse. A pesar de algunos partidos destacados, el futbolista de 33 años no ha podido convertirse en el líder absoluto que la directiva esperaba. La presión mediática, sumada a los constantes rumores sobre su estado físico y su relación con el cuerpo técnico, han terminado por desgastar su estadía en el Bajío.
Uno de los factores determinantes en este escenario es la evidente distancia con Eduardo Berizzo, actual estratega de los esmeraldas. Según se ha revelado, el vínculo entre ambos se ha deteriorado con el paso de los meses, lo que ha limitado la confianza del entrenador en el ex Real Madrid. En varias jornadas recientes, James ha sido suplente o ha tenido participaciones intermitentes, algo que habría acelerado su decisión de buscar nuevos retos en el fútbol mexicano.
Desde la dirigencia del León no han querido confirmar ni desmentir los rumores, aunque reconocen que las conversaciones existen. “Hay interés por James, eso es cierto”, comentó un miembro de la directiva a medios locales. Por ahora, el ‘10’ sigue entrenando con normalidad mientras su futuro se define tras bambalinas.
¡QUÉ JUGADOR EL 🔟!— Club León (@clubleonfc) September 14, 2025
Abrazo a todos los fans de @jamesdrodriguez en Colombia 🇨🇴, México 🇲🇽 y el mundo entero 🌍.#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 https://t.co/wm6YqGOnNR
Para Monterrey y Pachuca, fichar a James Rodríguez representaría un golpe mediático y deportivo. Los Rayados cuentan con un proyecto sólido y un plantel competitivo en busca del título; mientras que los Tuzos, fieles a su tradición de potenciar figuras internacionales, verían en el colombiano un refuerzo ideal para su esquema ofensivo. Todo indica que, de concretarse su salida, el cambio podría darse a inicios de 2026, justo cuando se reabra la ventana de transferencias.
Así, el destino del talentoso mediocampista cafetero vuelve a estar en el centro del debate. Lo que está claro es que James Rodríguez podría estar viviendo sus últimos meses con la camiseta esmeralda, en un movimiento que sacudiría nuevamente el mercado de la Liga MX.
