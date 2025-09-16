James listo para cambiar de equipo en 2026: salida de León se calienta

James Rodríguez y las dos opciones para cambiar de equipo en México

Entre los clubes que han manifestado interés aparecen Monterrey y Pachuca, dos instituciones con proyectos ambiciosos que buscan reforzarse con figuras de peso para la temporada 2026. Ambos equipos ven en James una oportunidad para sumar experiencia y calidad en el medio campo, además de atraer afición y fortalecer su imagen internacional.

James ha tenido un paso con una mezcla de destellos de talento y dificultades para consolidarse. A pesar de algunos partidos destacados, el futbolista de 33 años no ha podido convertirse en el líder absoluto que la directiva esperaba. La presión mediática, sumada a los constantes rumores sobre su estado físico y su relación con el cuerpo técnico, han terminado por desgastar su estadía en el Bajío.

Uno de los factores determinantes en este escenario es la evidente distancia con Eduardo Berizzo, actual estratega de los esmeraldas. Según se ha revelado, el vínculo entre ambos se ha deteriorado con el paso de los meses, lo que ha limitado la confianza del entrenador en el ex Real Madrid. En varias jornadas recientes, James ha sido suplente o ha tenido participaciones intermitentes, algo que habría acelerado su decisión de buscar nuevos retos en el fútbol mexicano.

Desde la dirigencia del León no han querido confirmar ni desmentir los rumores, aunque reconocen que las conversaciones existen. “Hay interés por James, eso es cierto”, comentó un miembro de la directiva a medios locales. Por ahora, el ‘10’ sigue entrenando con normalidad mientras su futuro se define tras bambalinas.