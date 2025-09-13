James lo intentó pero a León no le alcanzó: así fue calificado ante Tigres

James Rodríguez volvió a demostrar su jerarquía en el fútbol mexicano. El colombiano ingresó en la segunda mitad del compromiso correspondiente a la fecha 8 de la Liga MX frente a Tigres, con la misión de darle mayor claridad al mediocampo de su club. Aunque mostró su habitual clase para mover la pelota, el marcador terminó en un 0-0 que dejó sensaciones encontradas entre los aficionados.

Desde su ingreso al terreno de juego, el cucuteño imprimió otro ritmo al ataque. Su capacidad para leer el juego y posicionarse entre líneas permitió a su escuadra recuperar la posesión y establecerse en campo rival. Con más de 50 pases realizados y un notable 88% de efectividad en la distribución, el exjugador del Real Madrid se convirtió en el eje de circulación del equipo, aportando pausa y criterio en cada toque.

Sin embargo, esa influencia no fue suficiente para romper el orden defensivo de Tigres. La zaga local se mostró compacta, cerrando los espacios para impedir filtraciones peligrosas. Aunque James ganó todos los duelos individuales que disputó –dato que refleja su compromiso tanto ofensivo como defensivo–, no logró generar ninguna ocasión clara de gol, un aspecto que terminó limitando el potencial ofensivo de su equipo.

El mediocampista colombiano asumió un rol más de organizador que de finalizador. Se le vio bajar a recibir el balón, abrir hacia las bandas y combinar con los delanteros para intentar superar la presión rival. A pesar de su esfuerzo, la falta de movilidad en el frente de ataque y la solidez de Tigres hicieron que cada intento quedara neutralizado. Esto explica por qué, pese a su rendimiento individual, el conjunto visitante no consiguió vulnerar el arco contrario.

Tras el encuentro, los análisis especializados no tardaron en llegar. El reconocido portal de datos Sofascore calificó a James Rodríguez con un 7.5, colocándolo como uno de los mejores del partido. Esa nota refleja el impacto que tuvo el colombiano en la construcción del juego, aunque el resultado final no acompañara. Para muchos hinchas, fue uno de los pocos puntos altos en una presentación colectiva discreta.

Este tipo de actuaciones reafirman que, aun sin brillar en las estadísticas de goles o asistencias, James Rodríguez sigue siendo un futbolista decisivo en la Liga MX cuando se trata de controlar el ritmo y mantener la posesión. Su aporte se nota especialmente en encuentros cerrados, donde su técnica y visión resultan claves para evitar pérdidas y sostener la presión. La tarea pendiente será traducir esa influencia en acciones determinantes en el área rival, un objetivo que podría cambiar la historia de partidos como el disputado frente a Tigres.