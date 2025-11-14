James no es el único que queda libre: Estos colombianos buscan equipo

James Rodríguez, la mayor preocupación rumbo al Mundial

El caso que más inquieta es el de James Rodríguez, quien terminó contrato con León de México después de una temporada positiva, 34 partidos, 5 goles y 9 asistencias, además de continuidad y un estado físico estable, algo que no ocurría desde hacía tiempo.

Sin embargo, el panorama vuelve a ser incierto. A sus 34 años, James entra nuevamente en la dinámica que ha marcado sus últimos mercados, mucha expectativa, pocos acercamientos concretos y la necesidad urgente de encontrar un club donde tenga minutos para llegar competitivo al Mundial.

A pesar de su calidad, la falta de una oferta sólida genera dudas sobre su futuro inmediato. Desde Brasil y la MLS han mostrado interés, pero aún no hay un destino definido.

Más colombianos sin contrato: Arias, Benedetti, Borja y otros nombres clave

James no es el único. Varios jugadores importantes terminan contrato y deberán resolver su futuro:

Santiago Arias

Convocado habitual de Néstor Lorenzo, finaliza su vínculo con Bahía de Brasil. Su rendimiento ha sido estable, pero las lesiones del pasado aún generan cautela en los clubes interesados.

Miguel Borja

El delantero de River Plate quedará libre y está valorado entre 2 y 8 millones de euros, según el listado. A sus 32 años, sigue siendo uno de los atacantes colombianos más determinantes, pero su continuidad en Argentina parece improbable.

Iván Angulo

Es el jugador colombiano más valioso de los que quedan libres, 3 millones de euros. Con 25 años, vive un momento maduro de su carrera y podría dar un salto importante.

Nicolás Benedetti

Con valor de 2,5 millones, sale de Mazatlán y tendría opciones en España. Las lesiones lo han frenado, pero su talento mantiene el interés de varios clubes.

Eduard Atuesta

Termina su etapa en Orlando City. A sus 28 años, con un valor de 2 millones de euros, sigue siendo un mediocampista con buen mercado internacional.

Yeimar Gómez Andrade

El defensor de Seattle Sounders, de 33 años, quedará libre y está valorado en 1,8 millones. Su paso por la MLS ha sido notable en consistencia y liderazgo defensivo.

Alejandro García

Una de las joyas jóvenes del FPC, con 24 años y valorado en 900 mil euros, dejará Once Caldas y podría dar su salto al exterior.