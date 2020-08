James no fue el único: Vidal también sufrió por el frío en Alemania

Hace algunos días, unas declaraciones de James Rodríguez dieron la vuelta al mundo; el colombiano, quien se encuentra trabajando en la posibilidad de llegar a Everton para dejar a Real Madrid, habló de su paso por Bayern Munich y admitió que había sufrido con las condiciones climáticas de Alemania tras su llegada al país, motivo por el que muchos se quedaron con esta frase en particular y criticaron al futbolista.

Sin embargo, en las últimas horas, el chileno Arturo Vidal, quien compartió equipo con James en Alemania, se refirió al mismo hecho y contrario a criticarlo, 'le dio la mano' al afirmar que, realmente, el frío es bastante fuerte y que la adaptación en el país cuesta. "Me pasó similar, me pasó muchas veces. Más a los 19 años cuando llegué. El frío era terrible, los dos primeros meses no salí de mi casa, solo me estaba tratando de adaptar. La nieve, todo... Eso es muy duro. Muchas veces pensé en devolverme a Chile o buscar otras cosas", aseguró en charla con Daniel Habif.

Luego, también habló de la idiosincrasia alemana, pues también es cierto que la frialdad de las personas de ese país también es algo que, muchas veces, resulta complicado de manejar para el jugador suramericano: "Yo escuchaba hablar a la gente en los vestuarios y pensaba que iban a pelear, y uno con la alegría y ganas de compartir con los demás era algo imposible. Ya el tercer año ellos iban aprendido más a hablar español que yo alemán, si no casi no podíamos ni hablar".

Arturo Vidal ya se había referido al tema de James Rodríguez y había asegurado que esperaba que encontrara pronto un equipo para jugar y donde tuviera minutos, situación que actualmente tiene al colombiano lejos del plantel de Real Madrid y por lo que este lunes no se presentó a los entrenamientos el colombiano.