James no la pasa bien y causa polémica en el Rayo: "me equivoqué"

El Girona no pudo pasar del empate este miércoles contra el Rayo Vallecano en Montilivi (0-0), en un partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports en el que el equipo de Míchel Sánchez mereció la victoria por su superioridad y por sus ocasiones claras de gol.



El Girona, lastrado por la falta de puntería, mejoró su imagen respecto a las derrotas ante el Barcelona (1-4), el Paris Saint-Germain (1-0) y el Valencia (2-0), pero enlazó el tercer partido sin marcar y el cuarto partido sin conseguir el triunfo. El equipo rojiblanco continúa lejos de la versión que impresionó al fútbol europeo, con una brillante e histórica tercera posición en LaLiga que le ha permitido debutar en la Liga de Campeones.



El Rayo, por su parte, sufrió, pero logró arañar un punto valioso y encadenar una nueva alegría, después de la victoria contra el Osasuna (3-1) y el empate contra el Atlético de Madrid (1-1).

"El otro día lo expliqué. Mis cambios siempre van a ir en la dirección de intentar modificar o alterar el partido; o que permanezca como está si me está gustando", arrancó diciendo el DT del Rayo.

Después continuó: "Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas y a eso se debe".

Y finalmente dejó claro que las cosas no le salieron como esperaba teniendo a James en el banco: "Me he equivocado en el planteamiento del partido, no he podido ayudar a mis jugadores a que estén en un hábitat en el que habitualmente estamos, que es en el campo rival. Poder presionar y generar pérdidas, atacar de manera vertical. Ellos (Girona) también tiene culpa de que no podamos ir hacia adelante".