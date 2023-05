James no le hace el feo al FPC: los equipos en lo que le gustaría jugar y cuándo definirá su futuro

En uno de los momentos más cruciales en la carrera de James Rodríguez, su futuro se ha vuelto una incógnita y parece que sus negocios extradeportivos lo trajeron unos días a Colombia para cumplir con algunos eventos que ya tenía programados.

Vea también: A James le bajan la caña en Europa: 'obligado' a exigir menos plata por su fichaje

Aprovechando su presencia en el país, el canal RCN logró una entrevista exclusiva con el jugador y allí habló de muchas cosas que estaban en el aire, entre ellas lo que será su próxima temporada, teniendo en cuenta que actualmente está sin equipo.

Primero hizo referencia a su salida del Olympiacos, dejando claro que para él fue un buen momento: "jugué 24 partidos, jugué bien. Los números son un poquito bajos para lo que jugué".

"No me arrepiento de la decisión que tomé y más cuando no te valoran y no te tratan bien", añadió JR10, quien dejó claro que no se sentía valorado en el equipo de Grecia.

Después aclaró dónde quería jugar y en que fecha definirá su próximo equipo: "creo que va a salir algo bueno, en Europa la temporada está acabado, el mercado está parado y los equipos todavía no han planificado la siguiente temporada, entonces yo creo que se empezará a mover en junio o julio y ahí se podrá ver quién quiere al 10".

"Europa, donde pueda, pero que sea Europa. Me siento bien físicamente, sé que puedo dar más porque tengo talento, soy una persona que le encanta trabajar y soy superprofesional, así muchos duden", agregó.

Por otro lado, hizo referencia a un posible regreso al FPC, eso sí, aterrizando bien sus necesidades: "Por qué no. Uno no le puede cerrar las puertas a nadie y el fútbol colombiano desde niño siempre quise jugarlo. Jugué en el Envigado y fue un proceso muy rápido, por eso no lo disfruté tanto".

Le puede interesar: El nuevo "chocorramito" de James enloqueció las redes; es la hija de un técnico

"Vine desde muy pequeño a Medellín, pero no sé en cuál de los equipos de esta ciudad. En el Deportes Tolima también me gustaría, de niño lo veía jugar, pero dentro de mis prioridades no está venir a Colombia, aunque dentro de unos años se podría dar", finalizó diciendo.