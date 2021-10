James no se arrepiente de estar en Al Rayyan: "Estoy feliz y me encanta Qatar"

James Rodríguez todavía no ha podido debutar con el Al Rayyan por una molestia física que presenta, según dio a conocer el técnico Laurent Blanc. No obstante, el colombiano tiene buenas sensaciones de cara a los próximos partidos de su equipo, donde espera poder jugar lo más pronto posible.

Precisamente respecto a lo que ha sido su estadía en el país del Medio Oriente, el volante aseguró que está viviendo hechos muy positivos y le gusta el estilo de fútbol que se puede observar, incluso, ve con muy buenos ojos lo que podría conseguir en este balompié.

"La experiencia es maravillosa, me encanta Qatar y desde que llegué las cosas están saliendo bien. Estoy feliz y creo que la experiencia será genial. Espero lograr todas las metas. Soy un jugador al que le gusta ganar y siempre puse muy altas mis expectativas para llegar siempre lo más alto posible, también a nivel personal", remarcó.

Respecto al club directamente, para Rodríguez la escuadra puede jugar muy bien al fútbol y pelear por todos los títulos en el campeonato. Asimismo, recordó su paso por clubes de la talla del Real Madrid y el Bayern Múnich, donde aprendió muchos conceptos futbolísticos.

"Me doy cuenta de que el Al Rayyan es un club histórico y grande, estoy feliz de estar aquí. Vine a dar lo mejor de mí a mi nuevo equipo y a la afición, contribuir a su felicidad; tenemos cómo lograrlo y me refiero a ganar títulos. He tenido más de una experiencia en Europa con varios clubes grandes como Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Porto y Mónaco, y quiero ofrecer toda mi experiencias a Al Rayyan, es mi deber y trabajo. Quiero ayudar al equipo a lograr sus objetivos" comentó.

Finalmente, James dejó claro que uno de sus grandes deseos es ponerse muy bien físicamente para aportar su fútbol al crecimiento del club y la liga local.

"Es una liga fuerte, todos están en buena forma, por lo que he visto hasta ahora. Lo que quiero enfatizar es que haré lo mejor que pueda porque quiero ganar tantos títulos como sea posible con Al Rayyan y su afición. Espero que las cosas vayan bien y podamos conseguirlo todo", concluyó.

Se espera que para el próximo partido del Al-Rayyan ante el Lekhwiya el colombiano pueda tener sus primeros minutos con el conjunto catarí, aunque deberá lo más pronto posible superar las dolencias musculares que presenta.