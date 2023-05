James no se esconde a las críticas y habla de su gran motivación: "Me gusta que me p****n"

James Rodríguez ha dado de qué hablar en los últimos días en Colombia tras una entrevista en la que confesó muchas cosas relacionadas a su carrera futbolística, su relación con compañeros y técnicos, etc.

Entre otras, el '10' de la Selección Colombia también habló de su relación con la gente, pues es consciente de que despierta tanto amores como odios en el público, especialmente a nivel nacional.

Le puede interesar: James inflama la polémica: los 3 mejores jugadores colombianos de la historia y por qué fue a Qatar

"Hay mucha gente que sí quiere como otros que me tiran mucho hate (odio). Cuando salía en Madrid y en Colombia, hubo adultos mayores y niños que me dieron mucho cariño. Eso es bueno porque demuestra que has hecho las cosas bien y hay comentarios negativos donde no te dicen las cosas de frente, sino a través de una red social", expresó James en entrevista con el canal RCN.

En la misma, hubo un televidente que le preguntó si era más difícil lidiar con el público en una tribuna o en una transmisión vía Streaming, algo a lo que el cucuteño respondió de forma jocosa:

"Sé cómo hacer las cosas bien y me gusta mucho cuando me p****n porque voy contra la corriente", manifestó.

Vea también: “Nunca me había pasado”: Rueda no se escondió, le respondió a James y le dijo unas cuantas verdades

Eso sí, James deja claro que es alguien que no se inquieta por los comentarios de la gente, ya que se siente motivado cuando lo tratan bien o lo tratan mal.

Otras noticias

Correr como terapia para superar la muerte de un ser querido