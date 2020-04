“James no va por dinero a la Selección Colombia”

Asimismo, el entrenador destacó que Rodríguez siempre le gusta entrenarse de la mejor manera para potenciar su rendimiento al máximo y darle lo mejor al equipo.

"James ha sido un jugador que siempre se ha cuidado, se ha entrenado 100%, es esa clase de jugadores que hay que echarlos del entrenamiento. Nos quedábamos con Néstor, con Patricio, con los profes, echándolo del entrenamiento", explicó.

Además, Garabello fue claro al asegurar que nunca James irá a un seleccionado por otra cosa que no sea aportarle lo mejor a su país para hacer historia. "Es esa clase de líder que no viene a la selección por dinero, sino por el prestigio, por defender a la selección, lo ha demostrado. Y no olvidarnos de todo lo que dio en 2014 a la selección", concluyó.