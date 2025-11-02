James pasó sin pena ni gloria en la eliminación de León en México

Durante la primera mitad, James Rodríguez protagonizó algunos destellos de calidad con pases largos que insinuaron peligro, pero la chispa se apagó rápidamente. En el complemento, su influencia desapareció casi por completo y el medio campo de León perdió conexión. Fue entonces cuando el América impuso su jerarquía: Allan Saint-Maximin abrió el marcador al minuto 58 y Rodrigo Aguirre sentenció la serie con un gol en el 83, dejando sin reacción al equipo visitante.

El gran interrogante que queda tras esta eliminación es qué falló en León. Las críticas no recaen únicamente en el colombiano, pero su bajo rendimiento llama la atención por tratarse de un futbolista llamado a marcar diferencias. El conjunto dirigido por Ignacio Ambriz lució desorganizado, sin profundidad y con poca convicción para revertir la desventaja. Como señalan los reportes locales, el plantel se mostró “sin alma y entregado”, una descripción que refleja el estado anímico del grupo.

América llegó a 34 puntos, mientras que León quedó estancado con apenas 13 unidades, ocupando las últimas posiciones de la tabla. No se trata solo de una derrota, sino de un golpe que evidencia la falta de consistencia del equipo durante toda la temporada. Para James, esta eliminación representa un nuevo tropiezo en su intento por recuperar el protagonismo que lo caracterizó años atrás en Europa.