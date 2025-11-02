Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 06:41
James pasó sin pena ni gloria en la eliminación de León en México
El colombiano se marchará del elenco esmeralda luego de disputar la última fecha de la Liga MX ante Puebla.
León vivió una noche amarga al quedar fuera de la liguilla del fútbol mexicano tras caer 2-0 frente al América. En medio de la desilusión, la actuación de James Rodríguez volvió a quedar en deuda. El colombiano disputó los 90 minutos, pero su aporte fue escaso y no logró influir en el desarrollo del encuentro, dejando la sensación de que su fútbol sigue sin despegar en la Liga MX.
Lea también: James ya apunta a la MLS: los tres equipos que quieren su fichaje
Desde los primeros compases, el conjunto esmeralda intentó tomar la iniciativa con una presión alta que, lejos de dar resultados, terminó abriendo espacios que su rival supo aprovechar. El América, sólido y efectivo, controló el ritmo del partido y generó peligro desde temprano con un remate de Brian Rodríguez que encendió las alarmas. León, aunque mostró voluntad, no tuvo claridad para transformar su ímpetu en ocasiones reales de gol.
En otras noticias
LEÓN LE CERRÓ LA PUERTA A JAMES: HABRÍA DECIDIDO NO RENOVARLE
Durante la primera mitad, James Rodríguez protagonizó algunos destellos de calidad con pases largos que insinuaron peligro, pero la chispa se apagó rápidamente. En el complemento, su influencia desapareció casi por completo y el medio campo de León perdió conexión. Fue entonces cuando el América impuso su jerarquía: Allan Saint-Maximin abrió el marcador al minuto 58 y Rodrigo Aguirre sentenció la serie con un gol en el 83, dejando sin reacción al equipo visitante.
El gran interrogante que queda tras esta eliminación es qué falló en León. Las críticas no recaen únicamente en el colombiano, pero su bajo rendimiento llama la atención por tratarse de un futbolista llamado a marcar diferencias. El conjunto dirigido por Ignacio Ambriz lució desorganizado, sin profundidad y con poca convicción para revertir la desventaja. Como señalan los reportes locales, el plantel se mostró “sin alma y entregado”, una descripción que refleja el estado anímico del grupo.
América llegó a 34 puntos, mientras que León quedó estancado con apenas 13 unidades, ocupando las últimas posiciones de la tabla. No se trata solo de una derrota, sino de un golpe que evidencia la falta de consistencia del equipo durante toda la temporada. Para James, esta eliminación representa un nuevo tropiezo en su intento por recuperar el protagonismo que lo caracterizó años atrás en Europa.
#J16 | #AP25@Telcel presenta el marcador final. pic.twitter.com/nENrFhKXBR— Club León (@clubleonfc) November 2, 2025
Con el horizonte inmediato marcado por su próximo duelo ante Puebla F.C., el mediocampista cafetero deberá reflexionar sobre su futuro. Su continuidad en México es una incógnita, y su principal desafío será reencontrarse con su mejor versión pensando en el Mundial 2026, donde Colombia podría necesitar su experiencia y talento.
Le puede interesar: ¿James jugaría en Sudamérica? El inesperado club que se lanzaría a ficharlo
El paso de James Rodríguez por León sigue dejando más preguntas que respuestas. Su talento sigue ahí, pero la constancia, el ritmo y la influencia en el juego parecen ausentes. Esta eliminación no solo duele por el resultado, sino porque reabre el debate sobre el presente del '10' cafetero.
Fuente
Antena 2