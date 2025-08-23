Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 17:55
James predijo hasta donde puede llegar Colombia en el Mundial 2026
El capitán de la Selección Colombia habló abre las posibilidades de la tricolor en la Copa del Mundo.
La Selección Colombia vive un momento de ilusión y expectativas de cara al Mundial 2026, y uno de los jugadores más emblemáticos de la última década, James Rodríguez, no ha dudado en compartir su visión optimista sobre lo que espera del equipo.
Durante una conversación con el periodista Paco Montes, el actual ‘10’ de la tricolor habló sobre el potencial de la plantilla y hasta dónde cree que puede llegar el combinado nacional. Una predicción que se generó eco mundial rápidamente.
Lea también: James abrió segundo round contra Messi: "Soy libre de decir lo que quiero"
En otras noticias
¿Por qué James siempre repite lo mismo?
Con una sonrisa y palabras llenas de fe, James lanzó un pronóstico que ilusiona a toda una nación: “Creo que tenemos jugadores para llegar a una gran final… en un Mundial podemos hacer cosas buenas también”.
Desde su perspectiva como líder y referente histórico, James resaltó que Colombia atraviesa una etapa de transición muy positiva. Bajo el mando del técnico Néstor Lorenzo, la selección ha mostrado una evolución futbolística que despierta esperanza entre los aficionados. El mediocampista destacó la combinación de juventud y experiencia que caracteriza al equipo actual.
Según el jugador, esa mezcla será fundamental para competir al máximo nivel en la próxima cita mundialista. “El sueño de todos es hacer una buena Copa Mundo”, agregó, mostrando una vez más su confianza en el proceso.
El exjugador del Real Madrid y actual referente del León también habló sobre la importancia de la nueva generación de futbolistas colombianos, quienes han aportado talento y energía fresca al proyecto.
James elogió a los jóvenes que hoy tienen un rol protagónico, señalando que han logrado marcar diferencia en varios partidos recientes. “Tiene nuevo talento que da un plus… se está viendo reflejado en los partidos que juega”, afirmó, haciendo alusión a la capacidad de estos futbolistas para cambiar el rumbo de los encuentros.
Sin embargo, el cucuteño también reconoció que el camino no ha sido ni será fácil. La Selección ha enfrentado partidos complicados y, en algunos casos, resultados que no cumplen con las expectativas. Aun así, su mensaje fue claro: el equipo debe mantener la calma y continuar trabajando con disciplina y compromiso. “Aunque quizás haya partidos que no son positivos, espero que sigan el buen camino y puedan lograr el objetivo”, expresó el mediocampista.
#Deportes| 😱⚽ El Club León habría tomado una decisión de ÚLTIMO MOMENTO con James Rodríguez. Esto se filtró ⬇️. https://t.co/xDaEvbwgRK— Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 23, 2025
Más allá de su pronóstico, James Rodríguez es consciente de la importancia de su papel como guía para los más jóvenes. Con una trayectoria que incluye hitos memorables como su Bota de Oro en el Mundial 2014 y su paso por clubes de élite, su experiencia aporta un valor incalculable al grupo.
Le puede interesar: Jugador de Selección Colombia tuvo oferta de Real Madrid y Manchester
Su presencia en el campo y en el vestuario puede ser clave para ayudar a Colombia a competir contra selecciones de gran nivel en 2026. James sabe lo que significa vestir la camiseta de la tricolor en instancias definitivas y está dispuesto a asumir nuevamente ese rol protagónico.
Fuente
Antena 2