James predijo hasta donde puede llegar Colombia en el Mundial 2026

Con una sonrisa y palabras llenas de fe, James lanzó un pronóstico que ilusiona a toda una nación: “Creo que tenemos jugadores para llegar a una gran final… en un Mundial podemos hacer cosas buenas también”.

Desde su perspectiva como líder y referente histórico, James resaltó que Colombia atraviesa una etapa de transición muy positiva. Bajo el mando del técnico Néstor Lorenzo, la selección ha mostrado una evolución futbolística que despierta esperanza entre los aficionados. El mediocampista destacó la combinación de juventud y experiencia que caracteriza al equipo actual.

Según el jugador, esa mezcla será fundamental para competir al máximo nivel en la próxima cita mundialista. “El sueño de todos es hacer una buena Copa Mundo”, agregó, mostrando una vez más su confianza en el proceso.

El exjugador del Real Madrid y actual referente del León también habló sobre la importancia de la nueva generación de futbolistas colombianos, quienes han aportado talento y energía fresca al proyecto.

James elogió a los jóvenes que hoy tienen un rol protagónico, señalando que han logrado marcar diferencia en varios partidos recientes. “Tiene nuevo talento que da un plus… se está viendo reflejado en los partidos que juega”, afirmó, haciendo alusión a la capacidad de estos futbolistas para cambiar el rumbo de los encuentros.

Sin embargo, el cucuteño también reconoció que el camino no ha sido ni será fácil. La Selección ha enfrentado partidos complicados y, en algunos casos, resultados que no cumplen con las expectativas. Aun así, su mensaje fue claro: el equipo debe mantener la calma y continuar trabajando con disciplina y compromiso. “Aunque quizás haya partidos que no son positivos, espero que sigan el buen camino y puedan lograr el objetivo”, expresó el mediocampista.