Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 08:13
James preocupa a Selección Colombia tras clasificación al Mundial: polémica acción
Colombia clasificó al Mundial 2026 al vencer a la Selección de Bolivia, pero James Rodríguez dejó incertidumbre en el Metropolitano.
La Selección Colombia finalmente confirmó su clasificación a la Copa Mundial 2026 tras un intenso sufrimiento que se vivió en las eliminatorias, ya que se tuvo que esperar justamente hasta la jornada 17 de la eliminatoria para que los más de 50 millones de colombianos pudieran celebrar esta noticia.
Fue justo en la fecha 17 en la que la selección comandada por Néstor Lorenzo recibió en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a la Selección de Bolivia, un partido definitivo en muchos aspectos, no solo en la clasificación, sino también porque podría llegar a ser la última eliminatoria de varios jugadores que estuvieron presentes en esta ocasión, tal como el caso de Dayro Moreno, David Ospina y el propio James Rodríguez, quien tendría una mínima posibilidad, pero una acción al finalizar el duelo ante los bolivianos lo pondría en duda.
James Rodríguez dejó la celebración de Colombia y así se despidió del Metropolitano
La penúltima jornada de las eliminatorias llegó cargada de emociones, goles y noticias definitivas para las selecciones participantes, ya que se confirmó la clasificación de manera directa de tres equipos más, en donde justamente se encuentra la Selección Colombia, pero también una eliminación directa, la de Perú.
Sin embargo, los peruanos no fueron los únicos que salieron con preocupación de esta fecha de la competencia, sino también los colombianos, ya que James Rodríguez, referente y capitán de la Selección Colombia, dejó una imagen preocupante dentro del terreno de juego una vez llegó a su final el compromiso, lo que también pondría contra las cuerdas a Néstor Lorenzo.
Mientras los hinchas, jugadores y cuerpo técnico se encontraban celebrando, el 10 de la 'tricolor' salió nuevamente al terreno de juego, se sentó en la mitad del campo de juego y empezó a causar incertidumbre ante las cámaras que lo captaron, ya que se pudo interpretar la imagen como una posible despedida del capitán, al menos para la próxima edición de las eliminatorias.
¿Cuándo será el último partido de James en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026?
El último partido de la James Rodríguez con la Selección de Colombia en las presentes Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se disputará el martes 9 de septiembre de 2025, cuando visite a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín (Venezuela). El encuentro está programado para comenzar a las 18:30 (hora local colombiana).
