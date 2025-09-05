James preocupa a Selección Colombia tras clasificación al Mundial: polémica acción

La Selección Colombia finalmente confirmó su clasificación a la Copa Mundial 2026 tras un intenso sufrimiento que se vivió en las eliminatorias, ya que se tuvo que esperar justamente hasta la jornada 17 de la eliminatoria para que los más de 50 millones de colombianos pudieran celebrar esta noticia.

Fue justo en la fecha 17 en la que la selección comandada por Néstor Lorenzo recibió en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a la Selección de Bolivia, un partido definitivo en muchos aspectos, no solo en la clasificación, sino también porque podría llegar a ser la última eliminatoria de varios jugadores que estuvieron presentes en esta ocasión, tal como el caso de Dayro Moreno, David Ospina y el propio James Rodríguez, quien tendría una mínima posibilidad, pero una acción al finalizar el duelo ante los bolivianos lo pondría en duda.

James Rodríguez dejó la celebración de Colombia y así se despidió del Metropolitano

La penúltima jornada de las eliminatorias llegó cargada de emociones, goles y noticias definitivas para las selecciones participantes, ya que se confirmó la clasificación de manera directa de tres equipos más, en donde justamente se encuentra la Selección Colombia, pero también una eliminación directa, la de Perú.

Sin embargo, los peruanos no fueron los únicos que salieron con preocupación de esta fecha de la competencia, sino también los colombianos, ya que James Rodríguez, referente y capitán de la Selección Colombia, dejó una imagen preocupante dentro del terreno de juego una vez llegó a su final el compromiso, lo que también pondría contra las cuerdas a Néstor Lorenzo.