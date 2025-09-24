Actualizado:
James prime regresa con León: gol y asistencia en fecha 10 de Liga MX
James Rodríguez vuelve a la acción con el Club León y lo hace con golazo y asistencia de lujo.
James Rodríguez vuelve a ser noticia en la Liga MX, pero no por otra polémica como la que se vivió en el marco de la fecha 9 en donde se habló de su supuesta rebeldía por no jugar ante Tijuana, sino porque volvió a ser titular con Eduardo Berizzo y le correspondió al voto de confianza con gol y asistencia.
El Club León y Mazatlán protagonizaron un duelo vibrante en el que la igualdad terminó imponiéndose en el marcador. El partido, disputado en el estadio Nou Camp, finalizó con un 2-2 que dejó emociones, polémica y un gol especial para los aficionados, ya que fue James quien se hizo presente en el tanteador con una anotación que volvió a demostrar su calidad.
VIDEO: James Rodríguez se reporta con gol y asistencia en la Liga MX
Desde el inicio, el conjunto esmeralda buscó imponer condiciones ante un Mazatlán ordenado, que no renunció a atacar y se plantó con personalidad en el campo. La primera mitad fue intensa, con aproximaciones de ambos lados, aunque fue el equipo local el que logró abrir el marcador antes de irse a los camerinos.
Fue justamente James Rodríguez, quien ha venido recuperando protagonismo tras superar molestias físicas que lo alejaron de algunos compromisos, el protagonista de la primera parte y de una ilusión parcial para quedarse con los tres puntos. El capitán de la Selección Colombia y de León abrió el marcador sobre el minuto 45+2 desde el punto penal tras un certero cobro de pierna izquierda que engañó por completo al guardameta, Ricardo Gutiérrez.
Tan solo tres minutos después reapareció el volante de 34 años con una magistral asistencia "como con la mano" desde afuera del área que terminó con cabezazo y gol de Ismael Díaz.
¡SEGUNDO GOL DEL CLUB LEÓN POR MEDIO DE ISMAEL DÍAZ! Asistencia de James Rodríguez para poner el 2-0 ante Mazatlán en el cierre del primer tiempo. #JAMESxWIN 🟢🦁🔥⚽ pic.twitter.com/9DyETXHZKw— Win Sports (@WinSportsTV) September 24, 2025
¡GOOOOOOOOOOOL DE JAMES DAVID RODRÍGUEZ CON LA CAMISETA DE CLUB LEÓN! El 10 de la 'Fiera' anota el 1-0 ante Mazatlán por medio del punto de penal. #JAMESxWIN 🟢🦁🔥⚽ pic.twitter.com/QeDOm5QA2b— Win Sports (@WinSportsTV) September 24, 2025
Próximo partido de James Rodríguez con León en la Liga MX
El siguiente reto del capitán de la 'tricolor' será en el marco de la fecha 11 de la Liga MX cuando León tenga que visitar a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez el viernes 26 de septiembre sobre las 20:00 hora Colombia.
