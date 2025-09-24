James prime regresa con León: gol y asistencia en fecha 10 de Liga MX

James Rodríguez vuelve a ser noticia en la Liga MX, pero no por otra polémica como la que se vivió en el marco de la fecha 9 en donde se habló de su supuesta rebeldía por no jugar ante Tijuana, sino porque volvió a ser titular con Eduardo Berizzo y le correspondió al voto de confianza con gol y asistencia.

El Club León y Mazatlán protagonizaron un duelo vibrante en el que la igualdad terminó imponiéndose en el marcador. El partido, disputado en el estadio Nou Camp, finalizó con un 2-2 que dejó emociones, polémica y un gol especial para los aficionados, ya que fue James quien se hizo presente en el tanteador con una anotación que volvió a demostrar su calidad.

Le puede interesar: James tiene un motivo más para salir de León: quedaría sin DT

VIDEO: James Rodríguez se reporta con gol y asistencia en la Liga MX

Desde el inicio, el conjunto esmeralda buscó imponer condiciones ante un Mazatlán ordenado, que no renunció a atacar y se plantó con personalidad en el campo. La primera mitad fue intensa, con aproximaciones de ambos lados, aunque fue el equipo local el que logró abrir el marcador antes de irse a los camerinos.

Fue justamente James Rodríguez, quien ha venido recuperando protagonismo tras superar molestias físicas que lo alejaron de algunos compromisos, el protagonista de la primera parte y de una ilusión parcial para quedarse con los tres puntos. El capitán de la Selección Colombia y de León abrió el marcador sobre el minuto 45+2 desde el punto penal tras un certero cobro de pierna izquierda que engañó por completo al guardameta, Ricardo Gutiérrez.