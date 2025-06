James recibe duras criticas desde Europa por su pelea con Messi: "poco profesional"

El cruce de palabras fue captado por las cámaras de televisión y rápidamente se viralizó en redes sociales. Aunque no se conocieron detalles exactos del diálogo, varios testigos y la lectura de labios aseguran que Messi le habría dicho a James: "Vos dijiste que nos habían ayudado en la final. Hablás mucho", a lo que el colombiano respondió visiblemente sorprendido "Pero por qué, yo no dije nada".

Tras el episodio, la controversia estalló en distintos rincones del planeta, especialmente en España, donde programas como El Chiringuito de Jugones dedicaron amplios espacios al tema. En la edición de anoche, el exfutbolista y panelista Lobo Carrasco fue tajante al criticar a James Rodríguez, asegurando que sus comentarios estaban fuera de lugar.

"El reducto blanco intenta derribar a Messi por todos lados. Referente a lo que dijo James, él juega, define, me sigue maravillando, me sigue emocionando verlo jugar, pero habló muy mal. Habló como un profesional, no debe hablar jamás en un partido. Sea Messi o quien sea hablar de esta manera o de un árbitro, está mal, Messi lo puso en su sitio" señaló Carrasco, visiblemente molesto con la actitud del volante cucuteño.

Otros panelistas también se sumaron a la crítica, remarcando que un jugador de la experiencia y recorrido internacional de James debería medir más sus palabras, especialmente en un contexto tan delicado como una final continental. Mientras tanto, en Colombia, algunos medios han respaldado al mediocampista, señalando que sus palabras apuntaban a abrir un debate sobre el manejo arbitral en el continente, aunque sin intención de restar mérito a la victoria argentina.

Por su parte, desde el entorno de Lionel Messi trascendió que el capitán del Inter Miami se sintió “dolido” por las insinuaciones del colombiano, considerando que el título de la Copa América fue uno de los logros más importantes de su carrera reciente con la selección y que cualquier intento por desprestigiarlo no solo lo afecta a él, sino al grupo entero dirigido por Lionel Scaloni.