James recibe duro portazo: un grande de Sudamérica descartó su fichaje

Rubén Di Tore, presidente del cuadro guaraní, apuntó de manera contundente: “No sé de dónde sacaron eso”, cerrando la puerta de manera tajante a cualquier negociación. La negativa del cuadro paraguayo representa un nuevo tropiezo para el experimentado mediocampista, quien se encuentra sin equipo tras finalizar su etapa en el León de México.

La incertidumbre que rodea el futuro de l'10' creció después de que el directivo de Libertad añadiera que no contemplan ese tipo de contrataciones hasta definir su estructura deportiva: “No se puede hablar de fichajes sin tener cuerpo técnico”, comentó, dejando claro que el rumor carecía de fundamento.

Mientras tanto, el presente del ex Bayern y Real Madrid es un rompecabezas que se complica con el paso de las semanas. Su salida del club mexicano, donde firmó estadísticas positivas con 5 goles y 9 asistencias en 34 compromisos, no se tradujo en nuevas oportunidades inmediatas.

Varios equipos de México, Estados Unidos y Sudamérica aparecieron como posibles alternativas, pero ninguno ha dado el paso definitivo. Esta falta de certezas preocupa también en el entorno de la Selección Colombia, pues su continuidad competitiva resulta vital a seis meses del Mundial 2026.

Dentro de las opciones vigentes, la que toma mayor fuerza es el interés de Pumas, institución de la Liga MX que ya ha sostenido conversaciones preliminares. Versiones desde el país azteca indican que la dirigencia universitaria ve con buenos ojos sumar a un futbolista de su jerarquía y que existe un ambiente favorable para lograr un acuerdo.