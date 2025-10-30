James recibe fuerte mensaje para su futuro: “No interesan a entrenadores”

Mucho se ha hablado en los últimos años que el volante ‘10’ es una posición que está en vía de extinción. Ya no hay jugadores creativos netos en la actualidad y ese puesto en el campo de juego se ha venido perdiendo poco a poco. James Rodríguez es un vivo ejemplo de un clásico mediocampista que puede ordenar los hilos.

Sus asistencias lo reflejan como un gran jugador y como un clásico ‘10’ que puede crear acciones de gol de la manera más inesperada. Justamente, con una posición que está desapareciendo poco a poco, James Rodríguez, sumado a otros futbolistas que todavía tienen cualidades del típico volante de creación recibieron un dardo de un referente del fútbol español.

Cesc Fábregas habló recientemente de esta posición que ha venido perdiendo cabida en el fútbol y referenció cómo está la realidad con jugadores como James Rodríguez y hasta habló de otros casos como el de Mesut Özil ya retirado.

“YA NO LE INTERESAN A LOS ENTRENADORES”; CESC FÁBREGAS SOBRE EL CAMBIO POSICIONAL DEL ‘10’

En varios entrenadores se ha visto la idea de jugar con dos volantes de marca, extremos pegados a las bandas que son los que tienen que crear opciones de gol escorados en un costado. Son centradores que buscan al ‘9’, una posición que también ha cambiado, dado que antes había mucho delantero centro que se quedaba estático en el campo rival.

El ‘9’ ha salido del área rival para jugar con el mediapunta, los extremos o los volantes. El ‘10’ ha venido perdiendo cabida y así lo afirmó Cesc Fábregas que aseveró que, “la posición de volante de creación está desapareciendo. Jugadores de la calidad de Özil o James Rodríguez ya no interesan a los entrenadores. Estos jugadores son capaces de abrir un partido con un pase brillante, pero ahora el entrenador prefiere tener una estructura estable”.

Cesc Fábregas, ahora en el Como de Italia sentenció que la posición que más les gustan a los entrenadores es la de los volantes que cuentan con la posibilidad de atacar y defender al mismo tiempo. Son mediocampistas más centrales que de armado. Varios técnicos utilizan una formación con dos de este perfil dentro del campo de juego.

LO DICHO POR FÁBREGAS SE RELACIONA CON EL FUTURO DE JAMES

Estas declaraciones del entrenador español llegan justo en un momento de muchas dudas para el futuro de James Rodríguez que no seguirá en el León de México y que deberá definir su próximo rumbo. Se habla del Real Oviedo, Rayados de Monterrey, Arabia Saudita o la MLS.

Pero, el problema es que calar en un equipo es difícil para un volante de creativo ahora con los tiempos tan cambiados y con la preferencia por los mediocampistas conocidos como ‘Box to Box’ que son los que ahora están tomando protagonismo en cada equipo.

Son pocos los clubes que todavía mantienen la idea de jugar con un clásico ‘10’ y esto puede traerle problemas a James Rodríguez. Su calidad está intacta, pero este detalle lo complica con la nueva idea de los entrenadores.