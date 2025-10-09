James recibe golpe en México: DT del León le confirmó dura sorpresa

El técnico mexicano Ignacio Ambriz, actual entrenador del Club León, lanzó una afirmación que ha generado debate entre los seguidores del fútbol latinoamericano. En una reciente entrevista, el estratega manifestó su visión sobre el futuro de James Rodríguez, insinuando que podría desempeñar un papel más defensivo dentro del campo.

Desde su llegada al fútbol mexicano, James ha sido una de las piezas más destacadas del León. Su calidad técnica y liderazgo han aportado equilibrio al equipo, pero Ambriz considera que el cucuteño puede evolucionar aún más.

El entrenador, con una mirada táctica profunda, aseguró que el cambio no sería drástico ni inmediato, sino el resultado de un proceso trabajado: “Esto es de trabajo y no de un día para otro”. Con esas palabras, dejó claro que busca potenciar las virtudes del mediocampista en una posición que le permita influir en todas las fases del juego.

Para muchos aficionados, la idea de ver a James en una zona más retrasada parece extraña, pero Ambriz ve lógica en esa transformación. Según explicó, el jugador posee cualidades que podrían funcionar en un rol de equilibrio: visión de juego, precisión en los pases y un golpeo limpio de media distancia. “Tiene llegada desde atrás y sabe asociarse con inteligencia”, ha destacado el técnico, quien también recordó que Jupp Heynckes, en su paso por el Bayern Múnich, ya había vislumbrado la posibilidad de ubicarlo en un puesto más táctico.

El estratega mexicano también abordó un tema que motiva especialmente al volante colombiano: el próximo Mundial de 2026. Ambriz confesó haberle preguntado a James si esa sería su última cita mundialista, a lo que el futbolista respondió que probablemente sí. A partir de esa conversación, el DT decidió acompañarlo en su preparación física y mental para llegar en plenitud. “Quiero que siga siendo importante y que pueda competir al máximo nivel”, expresó con determinación.

Sin embargo, la sorpresa llegó porque el entrenador también le manifestó al cucuteño que podría cambiar de posición: “No te extrañe que un día juegues de contención”, le dijo al colombiano, en una frase que refleja tanto confianza como desafío.

En el plano estadístico, James Rodríguez mantiene números destacados desde su llegada al conjunto esmeralda: 29 partidos, 24 titularidades, 5 goles y 8 asistencias. Ambriz valora no solo su aporte futbolístico, sino también su compromiso con el grupo. “Todos lo respetan, pero en el fútbol se toleran los reclamos”, señaló, resaltando que su figura inspira, aunque también debe adaptarse al trabajo colectivo que exige su proyecto deportivo.

Finalmente, el entrenador ha hecho un llamado a sus dirigidos para complementar el estilo de su estrella. Ha pedido a sus hombres mayor movilidad y comprensión táctica para que el creativo colombiano tenga más opciones de pase. En su discurso, Ambriz recordó una enseñanza de Ronaldinho durante su etapa en el Barcelona: “La libertad también requiere sacrificio”. Con esa frase, invita a su plantel y especialmente a James, a mantener el compromiso incluso sin el balón.

James podría convertirse en un jugador más completo, capaz de influir tanto en la creación como en la recuperación, sería un paso hacia una madurez futbolística total. Si el “10” acepta el reto podría ser clave de cara a su papel con la Selección Colombia en el Mundial 2026.