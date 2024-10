James recibe nueva oportunidad: importante decisión en el Rayo Vallecano

James Rodríguez no tuvo minutos en el más reciente triunfo del Rayo Vallecano por la Liga de España, una noticia que sorprende tras el buen nivel que ha venido demostrando el colombiano.

Aunque su equipo ganó 1-0 gracias a un autogol del guardameta Antonio Sivera, no todo fue favorable para James, quien en esta ocasión no participó en el más reciente partido del Rayo Vallecano.

Lea también: Mario Balotelli regresa del retiro: el equipo en el que jugaría

Si bien el jugador hace parte del banquillo del cuadro de Vallecas, que no ingresara para el partido ante Alavés genera más que polémica y desde España tienen una razón que soporta la falta de minutos del mediocampista.

Tras el compromiso, el entrenador de James, Iñigo Pérez, reveló el motivo por el que elcolombiano no tuvo minutos y reconoció que el planteamiento del juego se vio afectado, por lo que los movimientos tácticos fueron necesarios y dejaron sin mucha chance al atacante.

"Respecto a los cambios, yo creo mucho en jugar con el 4-2-3, con los extremos cerrados, en este caso, Álvaro y Embarba se emparejaban con el cambio. Intentar dejar libres a los centrales", dio a conocer tras el triunfo del equipo.

Le puede interesar: Preocupación para Colombia: Jhon Jader Durán recibe lamentable noticia en Aston Villa

Del mismo modo, James recibió un buena noticia por parte de su entrenador, pues el mismo mandamás confirmó su interés en darle minutos a todos los jugadores del equipo para el compromiso de Copa del Rey y se espera que James vuelva al terreno de juego.

"Me encantaría que pudiesen jugar los que no han salido. Ahora, con la Copa del Rey, es una opción para los que no han jugado mucho. Estoy muy ilusionado, la verdad", concluyó Pérez.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano?

El equipo de James Rodríguez se prepara para enfrentar al Villamuriel por Copa del Rey el próximo martes 29 de octubre a las 13:00 horas de Colombia, en un compromiso donde James cuenta con la oportunidad de volver a disputar minutos con el equipo.