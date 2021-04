James Rodríguez, contundente con la Superliga: "No estoy de acuerdo en absoluto"

Por otro lado, aunque admitió que no ha leído mucho al respecto, Rodríguez señaló que no le parece una noticia agradable para el deporte, ya que no habrá igualdad. Asimismo, recordó que el mayor de los sueños de un niño es ver o jugar la Liga de Campeones, un Mundial, no la Superliga.

"No he leído mucho sobre el tema. Estoy hablando sobre algo que no he leído bien, pero no me gusta. Hay un jugador que por ahí dijo que cuando uno es niño, uno sueña con jugar la Champions League o la Copa del Mundo, no la Superliga", indicó.

Finalmente, James Rodríguez reiteró que, aunque no sabe a ciencia cierta las razones, piensa que se debería llegar a otra opción.

"No sé por qué lo estarán haciendo estos clubes grandes de jugar la Superliga ni por qué se quieren apartar de la UEFA, FIFA. Algunas razones habrá. No estoy de acuerdo que esos equipos hagan un torneo diferente. Ese es mi pensamiento. Hacer un torneo solo para grandes, no sé. Pierde mucho el fútbol, el 'picante'. Que varios clubes hagan un torneo solo, no me entra", concluyó.