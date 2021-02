James Rodríguez cuenta la 'pesadilla' que vivió con el Bayern en Alemania

Mucho se ha dicho sobre lo que pasó en realidad para que James Rodríguez no continuara su carrera deportiva en Alemania, ya que en el Bayern Múnich era carta importante y podría seguir teniendo minutos, más allá de la presencia o no de Nico Kovac, técnico en ese momento.

Lo cierto es que en una pasada declaración el colombiano manifestó que por el frío y el idioma decidió salir de Baviera; ahora, en su red social de Twitch, Rodríguez volvió a pronunciarse al respecto en una charla con el también 'cafetero' Mateus Uribe mientras jugaban Call od Duty.

El volante del Everton fue muy sincero y aseguró que intentó aprenderlo varias veces en el tiempo que estuvo allá, pero no lo logró. ¿El alemán? No, el alemán sí era muy jodido... Oiga, yo llevaba dos años allá y entendía menos cada día (risas) Así que imagínese... No, terrible, allá tiraba puro inglés", dijo James.

Uribe, acto seguido le respondió: "No, toca. Menos mal usted sabe inglés. Imagínese yo por allá que ni inglés sé”, contestó el jugador del Porto, que en la conversación dijo que todavía no sabe hablar portugués, aunque lo entiende.

James: Mate, cómo te va con el portugués.

James: Mate, cómo te va con el portugués.

Matheus: Como el alemán 🤣🤣

Cabe recordar que estos dos futbolistas colombianos esperan poder ser convocados y viajar sin ningún contratiempo para disputar las Eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia ante Brasil y Paraguay.