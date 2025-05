James Rodríguez entrena con equipo de Liga BetPlay: "Bienvenido eternamente"

Se avecinan nuevamente la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la necesidad por parte de la Selección Colombia de sellar la clasificación. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sentenció en rueda de prensa que el punto ideal para estar tranquilos con el paso asegurado serán 24.

En ese orden de ideas, a la Selección Colombia le quedan cuatro puntos para llegar a esa cifra de puntaje y podrá lograrlo cuando enfrenten a Perú en condición de local y Argentina de visitante. James Rodríguez seguramente será una de las principales caras del combinado nacional dirigido por Néstor Lorenzo, pero, el gran problema es que, a diferencia de los demás convocados, llegará sin fútbol.

Por la eliminación del Clausura 2025 en la Liga MX, James Rodríguez no juega desde el 11 de mayo cuando León cayó en condición de visitante frente a Cruz Azul. De ahí en más la poca regularidad que pueda tener para encarar la doble fecha con la Selección Colombia será por su entrenamiento propio para intentar estar a tope.

No obstante, James no quiere perder ni un segundo. Sentando cabeza, sabe que no tendrá la misma preparación que sus demás compañeros que serán citados para el combinado nacional. En ese orden de ideas, tomó una sensata decisión para sumar un entrenamiento grupal con miras a la concentración de Néstor Lorenzo y demás.

JAMES RODRÍGUEZ ENTRENA CON UN EQUIPO DE LA LIGA BETPLAY

Sin duda alguna, James quiere sumar minutos de preparación para las Eliminatorias Sudamericanas del mes de junio. El volante del León pidió permiso para entrenar en el Envigado FC, club que lo formó como jugador. El cucuteño fue la gran novedad en una nueva sesión a la espera por parte de los envigadeños de cerrar el semestre con una victoria ante Llaneros.

En las redes sociales de Envigado, mostraron a un James Rodríguez listo en una sesión de trabajo para encarar el final de la Liga BetPlay, mientras que esto servirá para que el volante colombiano sume regularidad para enfrentar a Perú y a Argentina en las Eliminatorias.

Con este mensaje, Envigado le abrió las puertas al ex Real Madrid, “maestro inspirador de los que todavía sueñan. Te amamos, en este día y cada día. Siempre y hasta el final de todos los tiempos, soldados tuyos. Bienvenido eternamente, capitán”.