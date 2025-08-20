James Rodríguez habló de su futuro: "tomaré otro camino"

El futbolista colombiano James David Rodríguez no ha tenido el mejor inicio en la Liga MX del segundo semestre de 2025, teniendo en cuenta que se ha perdido dos de las cinco fechas que ha disputado el Club León al registrar algunos problemas físicos.

Las ausencias de James han generado dudas con respecto al futuro que tendrá el mediocampista, ya que su contrato con el conjunto mexicano está pactado hasta diciembre de 2025.