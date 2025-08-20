Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 09:21
James Rodríguez habló de su futuro: "tomaré otro camino"
El colombiano dio pistas de lo que será su futuro profesional.
El futbolista colombiano James David Rodríguez no ha tenido el mejor inicio en la Liga MX del segundo semestre de 2025, teniendo en cuenta que se ha perdido dos de las cinco fechas que ha disputado el Club León al registrar algunos problemas físicos.
Las ausencias de James han generado dudas con respecto al futuro que tendrá el mediocampista, ya que su contrato con el conjunto mexicano está pactado hasta diciembre de 2025.
🗣️ El secreto de James Rodríguez para lograr ser campeón con @clubleonfc.— FOX (@somos_FOX) August 20, 2025
Su misión en este Apertura 2025. 🦁💬@PacoMontesLA🎙️ pic.twitter.com/pxsi6UBTqY
James habló de su renovación con León
En las últimas horas, en México se han generado múltiples especulaciones con respecto al futuro de James Rodríguez.
El propio Rodríguez se refirió al tema al asegurar que desde los directivos del Club León no se han acercado para entablar negociaciones para una posible renovación.
“Hasta ahora no se ha dicho nada. Faltan 3, 4 meses", dijo James en diálogo como Somos Fox.
El colombiano agregó que para él es más importante el equipo, por encima de cualquier nombre o jugador.
"Como yo siempre digo, un Club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre", agregó.
Finalmente, James dejó la puerta abierta a una posible salida del Club León.
"Ya se hablará de eso. Si no se tiene la idea de poder seguir, tomaré otro camino”, afirmó.
Fuente
Antena 2