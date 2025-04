James Rodríguez perjudicó a León con su expulsión y Berizzo estalló: "estaba ofuscado"

La última fecha de la Liga MX 2025 de clausura trajo consigo movimientos interesantes en la tabla de posiciones que terminó definiendo a los equipos clasificados a la siguiente instancia de la competencia y junto con ello sorpresas en cuanto a los respectivos partidos que se llevaron a cabo, en especial el de Club León frente a Monterrey, el cual terminó con triunfo y clasificación a los Play In para la escuadra dirigida por Martín Demichelis.

'Rayados' no solamente logró sacar un resultado importante en condición de visitante ante una de las escuadras que llegaba mejor posicionadas, Club León, logrando vencerlo por un marcador de 0-2, sino que también provocó una baja importante para la 'fiera' en los cuartos de final, la de James Rodríguez por expulsión y a la cual se refirió el estratega, Eduardo Berizzo, con mucha sorpresa en sus palabras, pues sigue sin entender claramente qué fue lo que pasó con su capitán y por qué reaccionó de tal manera.

Le puede interesar: Durán es presionado para salir de Al Nassr: no quieren perjudicar a Ronaldo

Eduardo Berizzo habló sobre la expulsión de James Rodríguez en la Liga MX

El partido entre Club León y Monterrey comenzó bastante 'picante', ya que justo antes de que se cumplieran los 10 minutos en el reloj, 'rayados' consiguió irse arriba en el marcador con un gol de Iker Fimbres, lo que desconcertó a los jugadores de la 'fiera' y los obligó a "remar contra la corriente" para sacar un resultado a favor frente a toda su gente y sellar su clasificación de manera más tranquila.

Sin embargo, las cosas no salieron como las había plantado el estratega argentino, Eduardo Berizzo, quien finalmente terminó cediendo más terreno y recibió la segunda anotación por parte de Nelson Deossa, lo que terminó quebrando más a León, pero en especial a James Rodríguez, quien recibió una fuerte golpe y el juez central del compromiso no la determinó como falta, lo que ocasionó el reclamo del colombiano y, posteriormente, su expulsión al ver la doble amarrilla, hecho que desconcertó a su entrenador y que aclaró que no sabe realmente qué fue lo que pasó con su capitán, pues no conoce todo el contexto de lo que ocurrió en medio del cruce de palabras que hubo.