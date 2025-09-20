James Rodríguez pone en alerta a Colombia: DT confirmó lesión

El presente deportivo de los jugadores colombianos, tras las eliminatorias sudamericanas en donde se consiguió un cupo a la cita mundialista que se llevará a cabo en 2026, venía siendo el mejor. Los jugadores que estuvieron concentrados con la 'tricolor' en las últimas regresaron a sus clubes con la frente en alto, marcando goles, asistencias y destacadas participaciones, menos uno de los más importantes en el equipo de Néstor Lorenzo.

El protagonista vuelve a ser James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia que desde que terminó su participación con la 'tricolor' no ha vuelto a sumar minutos con el Club León. Se pensaba que para la última jornada que se llevó a cabo en la Liga MX no había estado presente por condiciones del terreno de juego del rival, pero la realidad fue completamente diferente, ya que fue el propio estratega, Eduardo Berizzo, quien se encargó de confirmar una nueva lesión del '10'.

Le puede interesar: Santa Fe rompió el mercado de fichajes con mediocampista de Selección Colombia

James Rodríguez sufre nueva lesión que pondría en problemas a Colombia

La ausencia del mediocampista colombiano para el duelo en condición de visitante contra Tijuana en el marco de la fecha 9 de la Liga MX generó múltiples especulaciones, ya que se trata de una de las figuras más importantes del plantel y venía siendo protagonista en los últimos compromisos del conjunto esmeralda.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer desde México, gracias al director técnico, Eduardo Berizzo, que la verdadera razón por la cual habría faltado el '10' de la Selección Colombia tiene que ver con el gran desgaste que tuvo con la 'tricolor' durante la eliminatoria, y que justamente lo dejó con una lesión de la cual se está recuperando y por la cual no quiso arriesgarlo en el enfrentamiento ante Tijuana, en especial tomando en cuenta las condiciones del terreno de juego.