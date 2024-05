James Rodríguez recibe dardo de ídolo brasileño: “es un problema”

Poco a poco, se empieza a resolver el tema del futuro de James David Rodríguez Rubio, que, desde que aterrizó en Brasil, ha vivido un calvario. Entre los tres ambos de directores técnicos, y el mismo trato de cada uno, su paciencia ha llegado a su final. Tendría las horas contadas en el Sao Paulo a falta de definir la rescisión de contrato.

Con Dorival Júnior, estuvo relegado al banquillo de suplentes. Luego, tuvo la pataleta de rescindir, pero finalmente apareció nuevamente en escena con Thiago Carpini, y el resultado fue el mismo: suplente. Tras el fracaso de Carpini, Luis Zubeldía puso mano dura y sentenció el futuro del colombiano señalando que nadie en el plantel iba a tener prioridades por el nombre.

Luis Zubeldía fue el que más difícil le puso el camino al colombiano con una reunión en donde afirmó que no estaba para ser titular. Las lesiones también rodearon a James Rodríguez y esto molestó a un exjugador del Sao Paulo. Walter Casagrande fue un delantero de la selección de Brasil y de pasos por el elenco paulista, además de Corinthians, Flamengo, Porto, Ascoli, entre otros equipos.

El exdelantero fusiló al volante, sentenciando en su columna del medio UOL que, “el mayor problema que enfrentará Luis Zubeldía será lidiar con la situación de James Rodríguez. El colombiano no es una solución, es un problema. No ha hecho nada hasta ahora, excepto estar siempre lesionado, sobre todo cuando se da cuenta de que no será titular en el equipo”.

Posteriormente, tocó el tema de la paciencia del técnico argentino, “Zubeldía no será tímido, no actuará con suavidad y solo jugará cuando muestre verdadero interés de formar parte de este grupo”. Terminó diciendo, “no permitirá que nada arruine este increíble momento que atraviesa el equipo. Si alguien no encaja, sea quien sea, será criticado por todos y tendrá que tomar una última decisión: ¿está dentro o fuera? Y el señor James Rodríguez tendrá que decidir, o decidirán por él”.