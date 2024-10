James Rodríguez recibe fuerte mensaje en Selección Colombia: "Me arrepiento"

Sin duda alguna, uno de los jugadores más talentosos de la historia corta de la Selección Colombia y del Fútbol Profesional Colombiano es nada más y nada menos que el volante creativo, Macnelly Torres. El atlanticense que pasó por clubes como Junior y Atlético Nacional dio de qué hablar en el combinado nacional en Eliminatorias, pero nunca pudo calar en un Mundial ni en 2014 ni en 2018.

Con el regreso de la Selección Colombia tras 16 años a una Copa del Mundo y siendo uno de los jugadores insignias en el proceso de José Néstor Pékerman, Macnelly Torres no pudo gozar de actuar en un certamen mundialista, algo que, indudablemente espera cualquier futbolista representando a su país.

Macnelly portaba el dorsal número ‘10’ en la Selección Colombia como el referente y el líder en la medular. Pero, poco a poco, todo empezó a cambiar con la evolución de James David Rodríguez Rubio, quien posteriormente, heredó el número de Torres.

Pero, todo esto tiene su propia historia que Macnelly Torres reveló en entrevista con el cantante, Yeison Jiménez en donde reveló cómo fue entregarle a un joven como James Rodríguez ese mítico número que porta en la espalda hoy en día y con el pasar de los años.

“ME ARREPIENTO”, DICE MACNELLY TORRES SOBRE LA ‘10’

La conversación se puso picante con las declaraciones de Macnelly Torres sobre James Rodríguez, sentenciando que está arrepentido de haberle cedido el dorsal al cucuteño. Esto tiene sus inicios en una conversación con José Néstor Pékerman y el mismo Macnelly aceptó.

Según Macnelly Torres, así se dio la cedida de dorsal, “a él, Pékerman lo quería mucho, lo mimaba mucho. Y cuando llego por primera vez a la Selección en la era Pékerman, me llama, me cita a la habitación y yo voy. […] Al final de la charla me dice: ‘Te quiero pedir un favor muy especial, ¿tú le puedes dejar el número 10 a James?’ y yo: ‘Hágale, profe'”.

Pero, Macnelly Torres reveló que se arrepintió porque si demostraba más carácter y más liderazgo portando el brazalete de capitán, iba a poder ser convocado para los Mundiales de 2014 y 2018.