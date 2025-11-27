Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 12:02
James Rodríguez se acerca a su nuevo equipo
El futbolista colombiano está en búsqueda de su equipo para la temporada 2026.
El futuro de James David Rodríguez mantiene en expectativa a todos sus seguidores y a los aficionados de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que no continuará en el Club León y está en búsqueda de su nuevo equipo.
Adicionalmente, se espera que James logre la continuidad deseada de cara a la participación en la Copa del Mundo de 2026.
James está cerca de Pumas
En las últimas horas se ha dado a conocer desde México, que James Rodríguez continuaría en la Liga Mx, al despertar interés en los Pumas de la UNAM.
Según Óscar Brizz, el equipo universitario tomó la delantera para hacerse con los servicios de James, a pesar de que otra importante escuadra como Cruz Azul también había manifestado interés.
"Pumas lleva ventaja en la posible contratación de James Rodríguez", señaló el periodista.
Brizz agregó que la intención de James sería la de juntarse con el guardameta costarricense Keylor Navas y con el también colombiano Álvaro Angulo.
"Ya que el mismo jugador colombiano quiere jugar con los del Pedregal y estar a lado de sus amigos, Álvaro Angulo y Keylor Navas. El mismo jugador colombiano ha preferido gestionar jugar con los universitarios por encima de otros clubes", afirmó.
Ante este panorama, se espera que en los próximos días se defina el futuro de James Rodríguez de cara a la temporada 2026, ya que la Liga Mx del nuevo año dará inicio los primeros días de enero.
¿Y la MLS?
Mientras en México se habla de la continuidad de James en la Liga Mx, otras versiones aseguran que podría dar el salto a la MLS de Estados Unidos, en donde estaría mucho más cerca de los estadios que serán sede de la Copa del Mundo.
Sobre el colombiano que ha mencionado que podría llegar al Orlando City, Inter Miami, entre otros clubes.
Fuente
Antena 2