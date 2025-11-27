James Rodríguez se acerca a su nuevo equipo

James está cerca de Pumas

En las últimas horas se ha dado a conocer desde México, que James Rodríguez continuaría en la Liga Mx, al despertar interés en los Pumas de la UNAM.

Según Óscar Brizz, el equipo universitario tomó la delantera para hacerse con los servicios de James, a pesar de que otra importante escuadra como Cruz Azul también había manifestado interés.

"Pumas lleva ventaja en la posible contratación de James Rodríguez", señaló el periodista.

Brizz agregó que la intención de James sería la de juntarse con el guardameta costarricense Keylor Navas y con el también colombiano Álvaro Angulo.

"Ya que el mismo jugador colombiano quiere jugar con los del Pedregal y estar a lado de sus amigos, Álvaro Angulo y Keylor Navas. El mismo jugador colombiano ha preferido gestionar jugar con los universitarios por encima de otros clubes", afirmó.

Ante este panorama, se espera que en los próximos días se defina el futuro de James Rodríguez de cara a la temporada 2026, ya que la Liga Mx del nuevo año dará inicio los primeros días de enero.