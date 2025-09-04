Actualizado:
James Rodríguez sería suplente contra Bolivia por dura situación familiar
James Rodríguez es una de las dudas en Colombia para el partido de este jueves ante Bolivia.
James Rodríguez atraviesa un momento delicado a horas del partido entre Colombia y Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026. Según se ha revelado la delicada salud de su padre, Wilson Rodríguez. Este hecho no solo ha generado una profunda carga emocional en el jugador, sino que también lo ha llevado a tomar decisiones importantes fuera de la cancha.
La información revelada por medios nacionales confirma que el padre del capitán tricolor tuvo que ser sometido a una traqueotomía debido a un problema respiratorio severo. Aunque el procedimiento fue exitoso, el estado de salud de Wilson continúa siendo motivo de alerta para sus familiares. “El papá de James está consciente, estable, pero su condición general sigue siendo compleja”, señaló el informe.
¿James será titular ante Bolivia?
En este contexto, el mediocampista no ha permanecido al margen. Por el contrario, ha estado muy pendiente del proceso médico y de las posibles soluciones. Según contó el técnico Jorge Luis Bernal en el programa “Fútbol once y más deportes” de la emisora 360 de Ibagué, James habría manifestado que está dispuesto a todo por la recuperación de su progenitor. “Él dio la autorización para que se realice cualquier procedimiento, incluso un eventual traslado al exterior si se requiere”, afirmó Bernal.
A la incertidumbre personal se suma una situación deportiva que también genera expectativa. El contrato del cucuteño con el Club León de México está próximo a expirar, y hasta el momento no se ha definido su futuro inmediato. Aunque no hay un pronunciamiento oficial, los rumores lo han vinculado con un posible regreso al fútbol europeo. En especial, se ha mencionado la opción del Real Oviedo, institución con la que mantiene un vínculo especial.
Para la Selección Colombia, la figura de James sigue siendo determinante. Más allá de los altibajos que ha vivido en su carrera, su presencia aporta liderazgo, experiencia y calidad en momentos clave. Sin embargo, la realidad personal del jugador plantea la posibilidad de que esté ausente en el duelo por la fecha 17 de las Eliminatorias ante Bolivia.
Aunque aún no hay nada confirmado, los distintos rumores apuntan a que en caso de sellarse la clasificación del combinado nacional, James podría obtener un permiso especial para no viajar al último partido contra Venezuela en Maturín para apersonarse del estado de saluda de su padre.
